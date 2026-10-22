Ostiamare, una scelta rivoluzionaria. De Rossi rinnova per due anni tutti i tecnici

Ostiamare, fondato su programmazione, competenze e valori condivisi. (...) Una scelta che assume un valore tecnico potentissimo, ma anche simbolico. In un'epoca calcistica in cui c'è sempre meno pazienza, poca volontà di aspettare - che siano giocatori, tecnici o direttori - a ogni livello, la scelta dell'Ostiamare è un'autentica rivoluzione. Una scelta rivoluzionaria. E anche storica. Per davvero. A ottobre 2026 l' Ostiamare rinnova tutti i tecnici del settore giovanile per altri due anni. Un percorso unico, che nella storia recente nessun altro club - a maggior ragione ora nel Professionismo - ha intrapreso. (...) Una scelta che rafforza il Modello, fondato su programmazione, competenze e valori condivisi. (...) Una scelta che assume un valore tecnico potentissimo, ma anche simbolico. In un'epoca calcistica in cui c'è sempre meno pazienza, poca volontà di aspettare - che siano giocatori, tecnici o direttori - a ogni livello, la scelta dell'è un'autentica rivoluzione.

A guidare questa visione c'è Roberto Menichelli, una vita dedicata al calcio tra Futsal (...) e settore giovanile, in particolar modo quello della Roma. Oggi ricopre il ruolo di Responsabile Tecnico del Settore Giovanile biancoviola. (...) "Sembra banale ma non lo è. La società ha ritenuto che per realizzare un programma di lavoro bisogna avere continuità - ha esordito Roberto Menichelli - Abbiamo condiviso in dirigenza di mettere in pratica questa stabilità scegliendo gli allenatori e dar loro il tempo giusto. Non possiamo ragionare sul giorno dopo, bensì sul lungo periodo". (...)

(gazzettaregionale.it)