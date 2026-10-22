Ostiamare, una scelta rivoluzionaria. De Rossi rinnova per due anni tutti i tecnici

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Donyell Malen ha ricevuto il premio di MVP della Serie A del mese di settembre. L'attaccante della Roma è stato premiato dal direttore generale dell'AIC, Gianni Grazioli, come comunicato dall'Associaz...
Brutte notizie per Lorenzo Pellegrini. Gli esami strumentali hanno evidenziato una lesione di alto grado in corrispondenza della giunzione muscolo-tendinea distale del muscolo semitendinoso della cosc...
La finestra di calciomercato invernale si avvicina e la Roma è inevitabilmente già al lavoro per studiare dei possibili colpi da consegnare a Gian Piero Gasperini. Nella serata di martedì, mentre la...
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