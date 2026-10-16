Alle radici di De Rossi, storia di un campione e del ritorno all'Ostiamare

Le prime quattro puntate di Radici, la serie sul ritorno di Daniele De Rossi all'Ostiamare, sono state presentate all'Auditorium per la Festa del Cinema di Roma.

Nella docuserie l'allenatore del Genoa racconta la sua avventura per salvare l'Ostiamare, la squadra in cui ha dato i primi calci. Il documentario, girato da Nicola Ravera Rafele, è stato presentato in una sala gremita di tifosi e fan e sarà prossimamente disponibile su Sky e Now.

Quello di Radici non è il classico racconto, ma il ritratto personale e intimo di un uomo alle prese con una nuova sfida nel periodo più complicato della sua vita, come spiega il regista: "La serie non si chiama volutamente De Rossi e non ci sono interviste agli ex allenatori o agli ex compagni. De Rossi è coprotagonista della storia d'amore tra lui e il club di Ostia. La storia di un ritorno nel luogo in cui era stato bambino, subito dopo l'esonero da allenatore della Roma. Ostia lo riaccoglie come può raccoglierti soltanto il posto dove sei cresciuto".

(La Repubblica)