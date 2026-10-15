Festa del Cinema di Roma, presentata "Radici": la docuserie sull'Ostiamare

È stata presentata oggi alla Festa del Cinema di Roma "", la docuserie ideata da DDR Media e Damocle, che racconta il ritorno dia società nella quale ha mosso i primi passi da calciatore. La serie, composta da sette episodi e diretta da Nicola Ravera Rafele, segue la prima stagione del nuovo progetto dell'Ostiamare, intrecciando le vicende sportive con quelle del territorio. La docuserie RADICI sarà disponibile prossimamente su Sky e NOW. La data ufficiale di uscita non è stata ancora comunicata.