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Allegri: "Ho deciso di rinunciare al ricorso"

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di R.P.
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Ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, in vista dell'impegno di domani contro il Monza in campionato.
E ovviamente si è tornati su quello che è successo sabato pomeriggio nel match contro la Roma. Il tecnico ha risposto in questo modo: "C'è poco da dire, ormai è una cosa successa. Posso semplicemente dire che stamattina ho deciso di rinunciare al ricorso. Non si sa mai, invece di due giornate di squalifica ne prendo quattro. Quindi fermiamoci a due. Il dispiacere più grosso non è la squalifica ma non essere riuscito a portare a casa i tre punti. Il resto sono chiacchiere". "Non ho sentito quello che ha detto Gasperini - ha detto ancora Allegri - e le frasi riportate possono essere sbagliate. Voglio che questa cosa sia chiusa".

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