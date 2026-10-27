Gasp: "Le frasi di Allegri? Un'uscita infelice, basta rivedere le partite"

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Ha parlato in conferenza stampa Massimiliano Allegri, in vista dell'impegno di domani contro il Monza in campionato. E ovviamente si è tornati su quello che è successo sabato pomeriggio nel match con...
Ora è fuori per infortunio Manu Koné e rientrerà dopo la sosta del campionato. Ma il calciomercato non si ferma e le notizie attorno a lui nemmeno. Secondo le informazioni che arrivano dall'Inghilter...
Sarebbe finito nel mirino della Roma, per il mercato di gennaio, David Moses, 22 enne centrocampista dello Slavia Praga. Il nigeriano, secondo le informazioni riportate dal sito, ha un valore di merca...
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