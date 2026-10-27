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Gasp: "Le frasi di Allegri? Un'uscita infelice, basta rivedere le partite"

La penna degli Altri
di R.P.
gasperini conferenza como 1
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Si riparte da sabato e da quel 3-3 contro il Napoli che un po' di rammarico a Gasperini lo ha lasciato. Per tanti motivi, comprese le allusioni di Allegri sulla rincorsa giallorossa: "Lo scorso anno gli hanno messo la Champions in tasca, sono sempre loro..." lo sfogo dell'allenatore del Napoli nella pancia del Maradona. Un attacco che al tecnico della Roma non è piaciuto: "Io non ho sentito direttamente quelle dichiarazioni, le ho apprese successivamente da quanto ha riportato la stampa. Non ho letto un solo commento a favore di questa affermazione, che mi sembra sia stata davvero infelice" (...)
(Gasport)

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