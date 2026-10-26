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Giudice Sportivo: due giornate di squalifica ad Allegri. Atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente giallorosso

Campionato
di FedericoL
allegri
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Il giudice sportivo ha reso note le decisioni riguardanti l'ottava giornata di Serie A. Due turni di squalifica e ammenda di 10.000 euro per Max Allegri dopo le veementi proteste nel finale di Napoli-Roma. Il tecnico azzurro è stato squalificato "per avere, al 45° del secondo tempo, rivolto un'espressione ingiuriosa nei confronti degli Ufficiali di gara, per avere, inoltre, negli spogliatoi, rivolto ai medesimi un'espressione gravemente irrispettosa e assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti di un dirigente della squadra avversaria; infrazioni rilevate dal Quarto Ufficiale e dal Direttore di gara e l'ultima dai collaboratori della Procura federale."
(legaseriea.it)
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