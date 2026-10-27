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PRUZZO: "Il Cagliari è in caduta libera, la Roma ne deve approfittare". TREVISANI: "Per vincere i big match mancano i campioni"

Massimo Ascolto
di FedericoL
big massimo ascolto
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In vista della sfida di campionato contro il Cagliari, i dibattiti nelle radio della Capitale si dividono tra i focus sul match e i pensieri a lungo termine. Roberto Pruzzo spinge per una vittoria convincente: "Il Cagliari è in caduta libera, sono in difficoltà e la Roma ne deve approfittare (...) Poi deve iniziare anche a fare punti in Champions League contro il Manchester United". Riccardo Trevisani, pur elogiando la solidità del pacchetto difensivo, individua un limite: "Alla Roma per vincere i big match mancano i campioni. È piena di buonissimi giocatori e pochi campioni. E questa cosa, nei momenti determinanti, sposta".
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Questo e tanto altro in "Massimo Ascolto", rubrica de LAROMA24.IT curata dalla redazione. Una passeggiata tra i più importanti programmi radiofonici. Buona lettura.
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Il Cagliari è in caduta libera, sono in difficoltà e la Roma ne deve approfittare. È importante trovare i tre punti e con la qualità dei giocatori può farcela. Poi deve iniziare anche a fare punti in Champions League contro il Manchester United. La Roma a gennaio deve prendere un attaccante al posto di Mora (ROBERTO PRUZZO, Radio Radio, 104.5)
Siamo alla sesta partita di un ciclo di nove e temo che possano sentirsi le fatiche fisiche e mentali delle gare precedenti. La Roma deve vincere per continuare ad aggiungere consapevolezza ed autostima e spero ci riesca senza faticare troppo (PIERO TORRI, Manà Manà Sport, 90.9)
La Roma ha costruito un pacchetto difensivo molto interessante attraverso varie gestionI. Ndicka ed Hermoso li ha presi a zero, Koulierakis diventerà una colonna portante della Roma, Ghilardi l'ha pagato una decina di milioni. Mancini allora lo ha pagato tanto, ma in generale ha speso una quarantina di milioni per tutto il reparto e tutto meglio dell'altro. Se ci mettiamo il portiere è meglio dell'Inter. Senza portiere è una bella lotta. Alla Roma per vincere i big match mancano una serie di cose: intanto i campioni. La Roma è piena di buonissimi giocatori e pochi campioni. E questa cosa, nei momenti determinanti, sposta. (RICCARDO TREVISANI, Manà Manà Sport, 90.9)
Mi auguro che sia la serata di Mora, Soulé sta facendo lo step di crescita che ci si aspettava. Il Pallone d'Oro l'avrei dato a Mbappé (FRANCESCO BALZANI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)
Sono felice che Soulé stia andando bene, ora serve continuità. Il Pallone d'Oro l'avrei dato a Messi (DANIELE ALOISI, Tele Radio Stereo, Te la do io Tokyo, 92.7)

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