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Manchester United, fiducia confermata a Carrick in vista della sfida contro il Chelsea

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di Paolo Rosi
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Il futuro di Michael Carrick sulla panchina del Manchester United è al sicuro, almeno per il momento. Nonostante le recenti sconfitte subite contro Bournemouth e Como, la dirigenza dei Red Devils ha deciso di confermare la fiducia al tecnico, concedendogli ulteriore tempo per invertire la rotta e risolvere i problemi della squadra. La decisione è stata comunicata direttamente anche al gruppo squadra.
A riferirlo è l'esperto di mercato Fabrizio Romano, che sottolinea come il prossimo impegno ufficiale vedrà il Manchester United – prossima avversaria della Roma in Champions – scendere in campo sabato in trasferta contro il Chelsea, con Carrick regolarmente confermato alla guida tecnica.

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