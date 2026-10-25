Manchester United, altro ko contro il Bournemouth. Carrick sempre più a rischio ma i tifosi cantano il suo nome. Il tecnico: "Nessun addio" (VIDEO)

Il Manchester United cade ancora. I Red Devils, prossimi avversari della Roma in Champions League nel match in programma il 3 novembre all'Old Trafford , sono ormai in crisi nera. In settimana è arrivato il ko in casa del Como per 4-1, mentre oggi il Bournemouth ha superato la squadra di Carrick per 3-0. Una sconfitta casalinga arrivata per via delle reti siglate da Rayan, Tavernier ed Evanilson e che fa sprofondare lo Utd al sedicesimo posto in classifica. Una crisi senza fine e che mette inevitabilmente in bilico la posizione di Carrick. Al termine del match Carrick ha salutato i tifosi presenti allo stadio che hanno intonato il suo nome, mentre sono arrivati fischi assordati per tutti i calciatori. L'allenatore inglese ha parlato così al termine della partita: "Nessuna addio, avevo emozioni contrastanti. Apprezzo il supporto. La situazione non è semplice e non abbiamo raccolto i punti sperati".

Da capire, quindi, se la società confermerà la fiducia a Carrick in un periodo di estrema difficoltà. Il tecnico è sempre più in bilico e ipotizzare una sua permanenza è alquanto complicato. +