Manchester United-Roma: il settore ospiti è già sold out. Venduti 3000 biglietti in meno di 24 ore

Manuel Akanji, difensore dell'Inter, ha rilasciato un'intervista ai direttamente dal ritiro della nazionale svizzera. L'ex Manchester City ha parlato anche dell'ultimo match di campionato contro la Ro...
In un video pubblicato sui propri profili social, Pedro ha annunciato il ritiro dal calcio giocato. Una carriera lunga ed importante, con tanti trofei conquistati. Nel messaggio d’addio, l’attaccante...
Durante la maxi sosta per le nazionali, Issa Doumbia ha trovato l'esordio con la nazionale italiana. Il centrocampista è stato convocato da Roberto Mancini e nell'ultimo match contro la Turchia, vinto...
Sarà Michael Fabbri l’arbitro di Como-Roma, gara valida per la sesta giornata di Serie A. Si tratterà della ventesima partita della squadra giallorossa diretta dal fischietto di Ravenna. Il bilancio p...
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