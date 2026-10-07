Manchester United-Roma: il settore ospiti è già sold out. Venduti 3000 biglietti in meno di 24 ore

Un vero e proprio esodo giallorosso. Il settore ospiti riservato ai tifosi romanisti per la super sfida di Champions League contro il Manchester United è già esaurito. Circa 3000 biglietti sono stati polverizzati in poco meno di 24 ore.

Il match è in programma il prossimo 3 novembre alle ore 21 all'Old Trafford. Sarà il quarto incontro della Roma nella "Fase Campionato" della Champions League.