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Como-Roma, il rosso a Malen e il precedente di Caqueret contro il Parma: solo giallo per un fallo molto più duro (VIDEO)

Campionato
di Fabio D'Ascanio
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La Roma esce con un punto dal Sinigaglia di Como. Contro la squadra di Fabregas termina 0-0, una partita condizionata assolutamente dall'espulsione diretta rimediata da Malen. L'attaccante giallorosso, dopo aver subito una trattenuta continua, è entrato in maniera dura su Kaiki. Fabbri ha optato per il cartellino rosso. Una scelta che fa inevitabilmente discutere soprattutto se si guarda con attenzione a un precedente che risale allo scorso 14 settembre. In Como-Parma il centrocampista dei Lanari Caqueret non è stato punito con il rosso avendo commesso un fallo decisamente più duro e pericoloso. Il francese, infatti, entrò con entrambi i piedi all'altezza del ginocchio del calciatore avversario senza nessuna possibilità di poter prendere il pallone. Il direttore di gara Collu ha optato, però, per il cartellino giallo. Due episodi che testimoniano un metro di giudizio completamente diverso. E in quel caso Fabregas non fece nessun riferimento alla decisione dell'arbitro

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