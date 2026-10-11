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VIDEO - Gasperini e Fabregas a colloquio dopo Como-Roma

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Gasperini Fabregas
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Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas a colloquio al termine del match pareggiato per 0-0 tra Como e Roma. I due tecnici sono stati immortalati mentre parlavano in maniera fitta in una zona esterna dello stadio Sinigaglia. Lo spagnolo gesticola con le mani, mentre Gasperini ascolta attentamente.
Tra i due non sono mai mancate parole di rispetto ma anche delle frecciatine. Per ultimo Fabregas si è espresso così sulla protesta di Gasperini per il rosso a Malen: "Meglio stare zitti per evitare polemiche". Mentre l'allenatore giallorosso non ha mai nascosto di non apprezzare particolarmente il gioco del Como, definito "stucchevole" per i ripetuti passaggi al portiere. Nella sfida di ritorno dello scorso anno, Gasperini scelse di non stringere la mano allo spagnolo a causa dell'atteggiamento dei calciatori del Como sempre propensi a simulare. Fabregas lo definì antisportivo, mentre Gasperini disse in maniera netta: "Non stimo i comportamenti del Como in campo e in panchina".

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