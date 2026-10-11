Como-Roma, Fabregas: "Da quando sono qua questa è la miglior partita che abbiamo fatto contro i giallorossi"

Como e Roma valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, nonostante i giallorossi siano rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo. Al termine della gara, l'allenatore dei lariani Fabregas è intervenuto ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole. Finisce per 0-0 la partita travalida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, nonostante i giallorossi siano rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo. Al termine della gara, l'allenatore dei larianiè intervenuto ai microfoni di. Di seguito le sue parole.

La sua analisi della partita?

“Alcune volte il calcio non si può spiegare. Siamo due squadre offensive e propositive e non sembra normale uno 0-0. L’espulsione ha cambiato. È stata una partita bella, con due squadre che si rispettavano. Noi volevamo vincere. Per giocare con la Roma serve tanta personalità, poi c’entra la tattica. Non puoi fare la tattica senza il coraggio di giocare. Penso che è la migliore partita che abbiamo fatto contro la Roma da quando sono qua, soprattutto a livello difensivo. Buona prestazione, un po’ di rammarico alla fine. Non abbiamo saputo gestire l’uomo in più. Devi avere un po’ più di pazienza, devi fare più giro palla veloce. La squadra è molto giovane, ma non abbiamo preso nessun contropiede. Magari vai molto avanti perché siamo giovani e prendi contropiede, invece ho visto cose positive.”

Hai scelto Caqueret invece di una attaccante esterno. Volevi che tutti si proponessero per giocare da dietro? Cosa vi è mancato?

“Sono d’accordo. Prima di tutto, i giocatori a volte meritano qualcosa. Caqueret meritava di giocare, è un giocatore importante e mercoledì non può giocare in Champions. Si è allenato benissimo. Per me la migliore squadra è l’Inter di Inzaghi, è la squadra che ha fatto più male a Gasperini, quindi ho guardato quella. Per me è stata positiva la prestazione contro una squadra così forte fisicamente, con le idee chiare, che ti vene a prendere a uomo".

CONFERENZA STAMPA

La gara di Douvikas? E Ramon centravanti?

"Ndicka è un generale. Guardo le partite della Roma, questo è un giocatore fondamentale di Gasperini. Per essere sempre in uno contro uno se non sei un fenomeno non puoi giocare. Tanto merito suo, non demerito di Douvikas. Non abbiamo trovato la scelta giusta di mandarlo in porta. Dopo però ti crea spazi. Ha creato spazio per Diao, ha tirato fuori Ndicka dall'area. Noi oggi abbiamo fatto la miglior partita contro una squadra come quella di Gasperini. Ho visto quello che ho chiesto ai ragazzi, personalità. Andiamo a morire con le nostre idee.

Avete avuto meno occasioni di segnare rispetto a quanto pensa lei?

"Ci sono tante cose. Le occasioni per fare gol ci sono state. Noi abbiamo fatto 27 tiri a Frosinone e 19 oggi, zero gol. Non si può spiegare, abbiamo avuto occasioni per fare meglio. Il dettaglio tecnico che ti fa vincere o ti fa andare in porta fa la differenza. Mi è piaciuto come abbiamo giocato, poi c'è l'orario e la sosta. La palla però va veloce, c'è energia allo stadio. Abbiamo iniziato a preparare la partita venerdì. Gente che ha viaggiato in giro per il mondo e che ha assimilato varie informazioni. Dobbiamo iniziare agestirla meglio (i giocatori in nazionale), è parte del processo. Adesso arriva un'altra partita mercoledì. Saremo sempre giudicati per il risultato, ma questo è un percorso magnifico. Il Como con 3 competizioni. Noi sappiamo chi siamo, piano piano, il percorso è la cosa più importante”.

Cosa pensa dell'opinione di Gasperini? Dice che Malen ha subito più volte fallo prima dell'espulsione.

"Questa è un'opinione personale e la rispetto. Venire qua dopo una partita del genere è bruttissima. Tu dici la tua e gli altri hanno un'olipione diversa. A me hanno espulso per una giocata brutta una volta, come questa. Se la giocata è ferma e ha fatto così, è espulsione. Per me c'era l'espulsione chiarissima di Wesley su Diao, non arrivava mai Ndicka. Sono tante e diverse opinioni. Meglio stare zitto per non portare polemiche".

Che pensa della gara di Caqueret?

"Sono contento della prestazione di Caqueret. Lo sentivo dentro che avrei dovuto dargli questa partita. Lui doveva giocarla, per tanti fattori. Sono molto contento. È un giocatore che deve dare a questa squadra. Sono un po' ingiusto, tutti vogliono giocare. Meritava di giocare e sono contento di come l'abbia fatto, anche per uno che non ha giocato tanto. Se lo merita, gioca".

E l'esordio di Da Cunha con la Francia?

"Molto contento. Non ho pianto, però mi ha emozionato vederlo là. Conosco bene il suo percorso, so che persona , è e quanto ha lottato. Quanto è cambiato anche per arrivare là. Molto meritato. Vero che con la Francia ha giocato più da play posizionale, con noi un ruolo diverso. Così ha mostrato di gestire palla, a girare la squadra, penso mancasse qualcosina alla Francia e avere uno come Lucas che ti trasmette cose diverse e la squadra gira intorno a lui e fa meglio di altri è stata una scelta interessante quella di Zidane. L'ha fatto molto bene"

Ci sono cose che la soddisfano?

"Sì, non abbiamo preso gol. Quando sei molto giovane, ed è successo alcune volte, sei uno in più e quella voglia di vincere alla fine ti porta a perdere. Ma non abbiamo concesso contropiedi, è un segnale di maturità. Manca qualcosina, a livello strutturale, cose da migliorare. Ma questo entra nel processo. Ci sono cose positive e cose che si possono migliorare".