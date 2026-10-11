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Como-Roma, Ramon: "Volevamo vincere, dobbiamo continuare a migliorare"

Campionato
di gabrielechianello
Jacobo Ramon
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Finisce 0-0 la gara valida per la sesta giornata di Serie A tra Como e Roma. Si tratta della prima partita terminata a reti bianche in questa stagione. Dopo il match, ai microfoni di Dazn è intervenuto il difensore Jacobo Ramon. Di seguito le sue parole.
Quanto è cresciuto il Como, visto che non accontentato del pareggio?
“Volvevamo vincere, loro erano con uno in meno, ma non siamo riusciti a fare gol. Vediamo la prossima.”
Quanto sei cresciuto in un anno?
“Sono migliorato tanto grazie allo staff ma devo ancora migliorare. Ma non siamo contenti, dobbiamo continuare a lavorare e migliorare”.

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