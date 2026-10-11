Como-Roma, Nico Paz: "Hanno messo tanti giocatori in area, abbiamo fatto il possibile"

Como e Roma pareggiano per 0-0 nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn dopo la partita è intervenuto il centrocampista lariano Nico Paz. Di seguito le sue parole.

Cosa è mancato?

“Era difficile, perché hanno messo tanti giocatori in area. Forse dovevamo girare più veloce la palla, ma abbiamo fatto il possibile.”

Come è stata questa settimana in Argentina?

“Sono state due settimane bellissime per l’addio di Messi, che è stato un momento triste. Ho fatto gol e buone partite. Adesso voglio continuare a farlo con il Como.”

Prendi tu il 10?

“No, non lo so”.