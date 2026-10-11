Como-Roma, Nico Paz: "Hanno messo tanti giocatori in area, abbiamo fatto il possibile"

Finisce per 0-0 la partita tra Como e Roma valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, nonostante i giallorossi siano rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo. Al termine d...
Termina con il risultato di 0-0 la partita tra Como e Roma valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, che ha visto giocare i giallorossi in inferiorità numerica dal 53' del seco...
Finisce 0-0 la gara valida per la sesta giornata di Serie A tra Como e Roma. Si tratta della prima partita terminata a reti bianche in questa stagione. Dopo il match, ai microfoni di Dazn è intervenut...
Dopo più di due anni dall'ultima volta, Pierluigi Gollini è tornato a giocare una partita da titolare in Serie A. Il numero 95 ha risposto in maniera ottima nel match contro il Como terminato per 0-0....
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