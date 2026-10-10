Fabregas contro Gasperini, ecco la voce dei padroni

Calciomercato Roma, dall'Inghilterra: le big di Premier monitorano Lulli

ott 10, 12:46

Il talento di Emanuele Lulli non è passato inosservato in Inghilterra. Secondo quanto riportato da TEAMtalk, Liverpool, Arsenal e Chelsea hanno acceso i riflettori sul giovane difensore della Roma, fi...