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Como-Roma, primo cartellino rosso per Malen: non era mai stato espulso in carriera

Campionato
di gabrielechianello
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Termina con il risultato di 0-0 la partita tra Como e Roma valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, che ha visto giocare i giallorossi in inferiorità numerica dal 53' del secondo tempo. Infatti, l'attaccante giallorosso Malen è stato espulso dopo una scivolata ai danni di Kaiki. L'arbitro non ha avuto dubbi ed ha estratto il cartellino rosso per il centravanti. In 407 presenze con i club, l'olandese aveva ricevuto solamente 29 gialli. In nazionale, in 56 presenze è stato sanzionato solamente per 2 volte con il giallo. Infatti, il numero 14 romanista non aveva mai ricevuto un'espulsione in tutta la sua carriera.

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