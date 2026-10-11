Instagram, Malen: "Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi" - De Roon: "Spirito e cuore" (FOTO)

Un elogio alla solidità, all'attenzione tattica e alla capacità di dare equilibrio alla squadra. Aldair, storico ex difensore della Roma, ha dedicato un pensiero social a Marten De Roon sottolineando...
La Lazio supera all'Olimpico il Monza per 3-1. Decisive le reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti. Per i biancorossi, che hanno giocato in 10 uomini dal 35' per l'espulsione di Lucchesi, a segno Goglich...
La Roma pareggia contro il Como nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata con la Roma rimasta in 10 per gran parte del secondo tempo a causa dell’espulsione di Malen....
Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas a colloquio al termine del match pareggiato per 0-0 tra Como e Roma. I due tecnici sono stati immortalati mentre parlavano in maniera fitta in una zona esterna del...
Loading