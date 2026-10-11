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Instagram, Malen: "Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi" - De Roon: "Spirito e cuore" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
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Una Roma eroica pareggia a Como per 0-0 giocando in 10 uomini dal 53' a causa dell'espulsione diretta rimediata da Malen. Con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, Gianluca Mancini ha commentato il match del Sinigaglia: "Partita dopo partita, battaglia dopo battaglia. Testa alla prossima, senza fermarci" ha scritto il numero 23 giallorosso.
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Anche il centrocampista olandese De Roon commenta la partita contro il Como sul suo profilo Instagram: "Spirito e cuore! Teniamoci stretto questo punto"
Messaggio social anche di Donyell Malen, espulso al 53' dal direttore di gara Fabbri: "Chiedo scusa alla squadra e ai tifosi" ha scritto il centravanti giallorosso.
Anche Evan Ndicka si espone sui social dopo Como-Roma. Il difensore non nasconde il rammarico per il risultato, ma guarda già al prossimo impegno: "Avremmo voluto lasciare Como con qualcosa in più. Ci prendiamo il punto e andiamo avanti. Ora ci aspetta una grande notte di Champions League in casa", ha scritto, proiettandosi già verso la grande notte di Champions League all’Olimpico contro il Real Madrid.
ASROMAManciniComo-Roma

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