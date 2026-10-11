News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

La Roma omaggia Pellegrini: 350 presenze con la maglia giallorossa

Campionato
di gabrielechianello
IMG_0797
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma pareggia contro il Como nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata con la Roma rimasta in 10 per gran parte del secondo tempo a causa dell’espulsione di Malen. Tra i titolari del match, inoltre, è tornato anche Lorenzo Pellegrini. L’ultima gara giocata dal numero 7 giallorosso risaliva al match vinto per 3-0 contro il Pisa la scorsa stagione. Con questa partita, Pellegrini arriva a 350 presenze con la maglia romanista. La società giallorossa lo celebra attraverso un post nei suoi canali social: “350 volte con i nostri colori”. Traguardo importante per il classe 1996, che vuole tornare ad essere protagonista.

Leggi anche

D'Amico: "Dispiace per Svilar e Cristante, sono infortuni lunghi. Pellegrini ci può dare una grossa mano"D'Amico: "Dispiace per Svilar e Cristante, sono infortuni lunghi. Pellegrini ci può dare una grossa mano"
Pellegrini: «Insieme si può sognare»Pellegrini: «Insieme si può sognare»
ASROMApellegriniComo-Roma

APPENA ARRIVATO

IMG_8843

Instagram, Aldair esalta De Roon: "Ci sono giocatori che danno sicurezza a tutta la squadra"

Un elogio alla solidità, all'attenzione tattica e alla capacità di dare equilibrio alla squadra. Aldair, storico ex difensore della Roma, ha dedicato un pensiero social a Marten De Roon sottolineando...

big serie a logo eni

Serie A: la Lazio supera il Monza 3-1 e aggancia l'Inter in testa alla classifica. Il Bologna passa a Lecce

La Lazio supera all'Olimpico il Monza per 3-1. Decisive le reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti. Per i biancorossi, che hanno giocato in 10 uomini dal 35' per l'espulsione di Lucchesi, a segno Goglich...

Gasperini Fabregas

VIDEO - Gasperini e Fabregas a colloquio dopo Como-Roma

Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas a colloquio al termine del match pareggiato per 0-0 tra Como e Roma. I due tecnici sono stati immortalati mentre parlavano in maniera fitta in una zona esterna del...

WhatsApp Image 2026-10-11 at 16.31.22

Como-Roma, il rosso a Malen e il precedente di Caqueret contro il Parma: solo giallo per un fallo molto più duro (VIDEO)

La Roma esce con un punto dal Sinigaglia di Como. Contro la squadra di Fabregas termina 0-0, una partita condizionata assolutamente dall'espulsione diretta rimediata da Malen. L'attaccante giallorosso...

NOTIZIE POPOLARI
IMG_0794

COMO-ROMA 0-0: i giallorossi resistono in 10 per quasi un tempo dopo l’espulsione di Malen (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

WhatsApp Image 2026-10-11 at 15.09.29

Como-Roma, GASPERINI: "Dybala è stato straordinario. C'è rammarico, eravamo fiduciosi. Siamo stati costretti a difenderci. Il rosso? I fotogrammi falsificano la realtà"

WhatsApp Image 2026-10-10 at 18.57.00

VIDEO - Il momento dell'infortunio di Svilar: ecco come si è fatto male il portiere giallorosso

GettyImages-2299648226

COMO-ROMA: le pagelle. GOLLINI 7 "Nessuno vuole essere Robin" - DE ROON 6.5 "L'uomo di Gasp"

cesc fabregas 2

Como-Roma, Fabregas: "Gasperini? Meglio stare zitti per evitare polemiche"

IMG_0790

Malen protesta con Fabbri dopo l’espulsione: “Se fischi il fallo prima...”

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading