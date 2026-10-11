La Roma omaggia Pellegrini: 350 presenze con la maglia giallorossa

350 volte con i nostri colori 🟡🔴7️⃣ #ASRoma https://t.co/6CdJSy0NIp— AS Roma (@OfficialASRoma) October 11, 2026
Un elogio alla solidità, all'attenzione tattica e alla capacità di dare equilibrio alla squadra. Aldair, storico ex difensore della Roma, ha dedicato un pensiero social a Marten De Roon sottolineando...
La Lazio supera all'Olimpico il Monza per 3-1. Decisive le reti di Tavares, Isaksen e Pinamonti. Per i biancorossi, che hanno giocato in 10 uomini dal 35' per l'espulsione di Lucchesi, a segno Goglich...
Gian Piero Gasperini e Cesc Fabregas a colloquio al termine del match pareggiato per 0-0 tra Como e Roma. I due tecnici sono stati immortalati mentre parlavano in maniera fitta in una zona esterna del...
La Roma esce con un punto dal Sinigaglia di Como. Contro la squadra di Fabregas termina 0-0, una partita condizionata assolutamente dall'espulsione diretta rimediata da Malen. L'attaccante giallorosso...
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