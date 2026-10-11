News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

D'Amico: "Dispiace per Svilar e Cristante, sono infortuni lunghi. Pellegrini ci può dare una grossa mano"

Interviste Partita
di R.P.
D'Amico
Aggiungi come fonte preferita su Google
Anche il direttore sportivo della Roma, D'Amico, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match. 
Vi aspettate qualcosa di particolare?
Sì, sicuramente alla fine i principi delle due squadre sono diverse. Ci aspettiamo una partita tra due squadre forti, non abbiamo avuto tantissimo tempo per prepararla. Ma abbiamo mesi di lavoro alle spalle. Speriamo in uno spot nel sistema calcio.
C'è molta Atalanta oggi, non ci voleva l'infortunio di Svilar. Cosa vi aspettate da Gollini?
Un grande dispiacere perdere un giocatore importante come Mile. Ma anche Cristante. Dispiace perché sono infortuni lunghi, ne salteranno un pochino di partite. I ragazzi della rosa hanno grande fiducia del club, tutti quelli che hanno opportunità di essere in mostra sia una motivazione e non un peso.
Esordio per Pellegrini, come sta e cosa può dare, anche in prospettiva?
Sì, è giusto, per noi è stato un acquisto. Lo abbiamo trovato a scadenza, tutti quelli che hanno firmato il rinnovo sono stati i primi acquisti. Lorenzo ha vissuto mesi difficili, ha lavorato tanto in estate, per lui è una grande motivazione. Siamo convinti possa dare una grossa mano al gruppo. 

APPENA ARRIVATO

cesc fabregas 2

Como-Roma, Fabregas: "Da quando sono qua questa è la miglior partita che abbiamo fatto contro i giallorossi"

Finisce per 0-0 la partita tra Como e Roma valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, nonostante i giallorossi siano rimasti in 10 per gran parte del secondo tempo. Al termine d...

IMG_6760

Como-Roma, primo cartellino rosso per Malen: non era mai stato espulso in carriera

Termina con il risultato di 0-0 la partita tra Como e Roma valida per la sesta giornata di Serie A. Una partita equilibrata, che ha visto giocare i giallorossi in inferiorità numerica dal 53' del seco...

Jacobo Ramon

Como-Roma, Ramon: "Volevamo vincere, dobbiamo continuare a migliorare"

Finisce 0-0 la gara valida per la sesta giornata di Serie A tra Como e Roma. Si tratta della prima partita terminata a reti bianche in questa stagione. Dopo il match, ai microfoni di Dazn è intervenut...

nico paz 1

Como-Roma, Nico Paz: "Hanno messo tanti giocatori in area, abbiamo fatto il possibile"

Como e Roma pareggiano per 0-0 nella gara valida per la sesta giornata di Serie A. Ai microfoni di Dazn dopo la partita è intervenuto il centrocampista lariano Nico Paz. Di seguito le sue parole. Cosa...

NOTIZIE POPOLARI
IMG_0794

COMO-ROMA 0-0: i giallorossi resistono in 10 per quasi un tempo dopo l’espulsione di Malen (FOTO, VIDEO e DIRETTA)

WhatsApp Image 2026-10-10 at 18.57.00

VIDEO - Il momento dell'infortunio di Svilar: ecco come si è fatto male il portiere giallorosso

WhatsApp Image 2026-10-11 at 15.09.29

Como-Roma, GASPERINI: "Dybala è stato straordinario. C'è rammarico, eravamo fiduciosi. Siamo stati costretti a difenderci. Il rosso? I fotogrammi falsificano la realtà"

IMG_0790

Malen protesta con Fabbri dopo l’espulsione: “Se fischi il fallo prima...”

Svilar

Instagram, Svilar: "Non ci voleva proprio adesso. Sono determinato a tornare più forte di prima"

IMG_6751

Genoa, De Rossi: "La Roma è la seconda squadra più forte del campionato. La prepareremo come il ritorno dello scorso anno"

VAI AL CANALE
Foto
Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

Serie A: Como-Roma 0-0 11.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

La Roma in viaggio verso Como 10.10.2026

Loading