D'Amico: "Dispiace per Svilar e Cristante, sono infortuni lunghi. Pellegrini ci può dare una grossa mano"

Anche il direttore sportivo della Roma, D'Amico, ha parlato ai microfoni di Dazn prima del match.

Vi aspettate qualcosa di particolare?

Sì, sicuramente alla fine i principi delle due squadre sono diverse. Ci aspettiamo una partita tra due squadre forti, non abbiamo avuto tantissimo tempo per prepararla. Ma abbiamo mesi di lavoro alle spalle. Speriamo in uno spot nel sistema calcio.

C'è molta Atalanta oggi, non ci voleva l'infortunio di Svilar. Cosa vi aspettate da Gollini?

Un grande dispiacere perdere un giocatore importante come Mile. Ma anche Cristante. Dispiace perché sono infortuni lunghi, ne salteranno un pochino di partite. I ragazzi della rosa hanno grande fiducia del club, tutti quelli che hanno opportunità di essere in mostra sia una motivazione e non un peso.

Esordio per Pellegrini, come sta e cosa può dare, anche in prospettiva?

Sì, è giusto, per noi è stato un acquisto. Lo abbiamo trovato a scadenza, tutti quelli che hanno firmato il rinnovo sono stati i primi acquisti. Lorenzo ha vissuto mesi difficili, ha lavorato tanto in estate, per lui è una grande motivazione. Siamo convinti possa dare una grossa mano al gruppo.