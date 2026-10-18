"Si è vestito da Maradona": la stampa argentina celebra la prima perla di Castro con la Roma

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Tanta Roma alla prima di “In un Battito”, il docufilm dedicato a Edoardo Bove e alla sua vita dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024. L’ex centrocampista giallorosso, oggi al Watford, sarà protag...
Buone notizie in casa Roma sul fronte Paulo Dybala. Secondo quanto riportato su X da Niccolò Maurelli, l’attaccante argentino viaggia verso la convocazione e la panchina nella sfida di Champions Leagu...
Il Milan torna alla vittoria in campionato e supera 3-2 l’Atalanta a San Siro nella settima giornata di Serie A. I rossoneri sbloccano la gara al 24’ con Gonçalo Ramos, preciso dal dischetto, e raddop...
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