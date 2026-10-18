NewsCampionatoCoppe europeeCoppa ItaliaInterviste A.S. RomaInterviste PartitaNazionaliSettore giovanileSocial networkQuota e scommesseAltreMatchcenterTrigoriaAllenamentiComunicati AS RomaBigliettiMercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

"Si è vestito da Maradona": la stampa argentina celebra la prima perla di Castro con la Roma

Altre
di Francesca Altobelli
Castro
Aggiungi come fonte preferita su Google
Un gol nato dal nulla, in una baldosa — come dicono oltreoceano —, capace di far stropicciare gli occhi ai tifosi dell'Olimpico e di conquistare le prime pagine in patria.
La prestazione di Santiago Castro nel 2-0 contro il Genoa non è passata inosservata ai media argentini: l'importante quotidiano Clarín ha dedicato un ampio approfondimento all'attaccante, definendo il suo primo centro in maglia giallorossa come un'autentica "obra de arte maradoniana".
Finito dal primo minuto nell'undici di Gian Piero Gasperini per far fronte alla squalifica di Donyell Malen, Castro ha premiato la fiducia del tecnico al minuto 58 con una giocata d'alta scuola. Sul vertice destro dell'area piccola e circondato da ben quattro difensori del Genoa (Osmanjic, Frendrup, Wiafe e Ostigard), il classe 2004 ha disegnato uno scavetto, o cucchiaio come ci piace dire a Roma, delicato e chirurgico con il destro che ha superato il portiere Bijlow sul secondo palo.
"Castro si è vestito da Maradona", si legge nell'analisi del quotidiano di Buenos Aires. "Ha fermato il tempo quando non c'era spazio per manovrare, alzando la palla con una delicatezza assoluta."
Un battesimo del gol indimenticabile per Castro, che sta scalando rapidamente le gerarchie dell'attacco di Gasperini anche in vista delle prossime chiamate della Selección di Lionel Scaloni.
VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE
S. Castro

S. Castro

ArgentinaArgentina Età 22 Attaccante

Friendly International

2026
Partite1
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Champions League

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Serie A

2026/2027
Partite5
Gol1
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 1

2026
Partite4
Gol1
Assist1
Giallo1
Rosso0
Giallo Rosso0

Club Friendlies 3

2026
Partite1
Gol1
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Coppa Italia

2026/2027
Partite0
Gol0
Assist0
Giallo0
Rosso0
Giallo Rosso0

Leggi anche

Di Nunzio-Panico, la doppia parabola: un esordio da sogno e uno stop sul più belloDi Nunzio-Panico, la doppia parabola: un esordio da sogno e uno stop sul più bello
Santiago alla Totti, Olimpico in festa. È a Trigoria anche grazie a FrancescoSantiago alla Totti, Olimpico in festa. È a Trigoria anche grazie a Francesco
Castro-Soulé, il siparietto social con un pizzico di romano: «Ma tu sei er cucchiaio Castro?»Castro-Soulé, il siparietto social con un pizzico di romano: «Ma tu sei er cucchiaio Castro?»
roma-genoacastro

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

Bove battito

Bove, alla prima di “In un Battito” presenti Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy (FOTO E VIDEO)

Tanta Roma alla prima di “In un Battito”, il docufilm dedicato a Edoardo Bove e alla sua vita dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024. L’ex centrocampista giallorosso, oggi al Watford, sarà protag...

Paulo Dybala

Roma-Slovan Bratislava, Dybala verso la panchina: filtra ottimismo sulle sue condizioni

Buone notizie in casa Roma sul fronte Paulo Dybala. Secondo quanto riportato su X da Niccolò Maurelli, l’attaccante argentino viaggia verso la convocazione e la panchina nella sfida di Champions Leagu...

big serie a logo eni

Serie A, Milan-Atalanta 3-2: Ramos, Rabiot e Gila lanciano i rossoneri

Il Milan torna alla vittoria in campionato e supera 3-2 l’Atalanta a San Siro nella settima giornata di Serie A. I rossoneri sbloccano la gara al 24’ con Gonçalo Ramos, preciso dal dischetto, e raddop...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"

Castro

ROMA-GENOA: le pagelle. CASTRO 7 "Prestigiatore" - LULLI 7 "Sogna ragazzo sogna"

Malen

De Boer e la frecciatina a Malen: "Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando allenavo l'Olanda"

de rossi roma genoa

De Rossi: "Abbiamo fatto una partita equilibrata fino al capolavoro di Castro. Difficile pressare per 90 minuti"

BeFunky-collage

Di Nunzio-Panico, la doppia parabola: un esordio da sogno e uno stop sul più bello

WhatsApp Image 2026-10-17 at 22.03.23

Roma-Genoa: in tribuna spunta la maglia "Dybalen". E Malen se la ride (FOTO)

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading