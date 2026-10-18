Castro-Soulé, il siparietto social con un pizzico di romano: «Ma tu sei er cucchiaio Castro?»

due talenti argentini e un pizzico di dialetto romano. I grandi colpi di classe sul campo si trasformano spesso in teatrini spassosi sui social, specialmente quando di mezzo ci sonoe un

Un complimento in pieno stile videoludico a cui il fantasista giallorosso non ha esitato a rispondere con ironia, tirando in ballo la perla balistica realizzata proprio da Castro nella stessa giornata di campionato: « Ma tu sei er cucchiaio Castro?»

Un simpatico botta e risposta tra giovani talenti che non è passato inosservato ai tifosi, scatenatisi nei commenti tra like e risate per un siparietto che unisce stima reciproca e goliardia social.