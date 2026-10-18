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Castro-Soulé, il siparietto social con un pizzico di romano: «Ma tu sei er cucchiaio Castro?»

Social Network
di Francesca Altobelli
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I grandi colpi di classe sul campo si trasformano spesso in teatrini spassosi sui social, specialmente quando di mezzo ci sono due talenti argentini e un pizzico di dialetto romano.
Nel reel pubblicato sul profilo Instagram ufficiale della Roma, che mostra le giocate d'alta scuola e le magie di Matias Soulé durante l'ultimo match, è spuntato subito il commento del connazionale Santiago Castro: «FIFA street»
Un complimento in pieno stile videoludico a cui il fantasista giallorosso non ha esitato a rispondere con ironia, tirando in ballo la perla balistica realizzata proprio da Castro nella stessa giornata di campionato: « Ma tu sei er cucchiaio Castro?»
Un simpatico botta e risposta tra giovani talenti che non è passato inosservato ai tifosi, scatenatisi nei commenti tra like e risate per un siparietto che unisce stima reciproca e goliardia social.

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