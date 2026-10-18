Roma-Slovan Bratislava, fischietto a Schärer: i precedenti sorridono ai giallorossi, due su due in casa

Roma si prepara a tornare in campo in Champions League dopo Lasi prepara a tornare in campo indopo la vittoria in campionato contro il Genoa

Martedì 20 ottobre, alle 21, i giallorossi affronteranno lo terza giornata della League Phase. A dirigere la sfida sarà lo svizzero Sandro Schärer, che ritrova la squadra capitolina dopo due precedenti europei entrambi favorevoli alla Roma i giallorossi affronteranno lo Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico , nelladella. A dirigere la sfida sarà lo svizzeroche ritrova la squadra capitolina dopo due precedenti europei entrambi favorevoli alla Roma

ll bilancio della Roma con il direttore di gara svizzero è positivo: due partite dirette e altrettante vittorie,entrambe in Europa League e all'Olimpico.

Il primo precedente risale al 9 marzo 2023, quando la squadra giallorossa superò 2-0 il Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale, grazie alle reti di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla.

Il secondo incrocio è più recente: il 6 marzo 2025, la Roma batté 2-1 l'Athletic Club nell'andata degli ottavi di Europa League, con Eldor Shomurodov decisivo nel recupero. La gara contro lo Slovan rappresenterà invece il primo incrocio tra Schärer e i giallorossi in Champions League.

Non risultano precedenti europei tra Sandro Schärer e lo Slovan Bratislava. La sfida dell'Olimpico sarà quindi il primo confronto tra l'arbitro svizzero e la formazione slovacca.