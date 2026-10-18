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Roma-Slovan Bratislava, fischietto a Schärer: i precedenti sorridono ai giallorossi, due su due in casa

Focus
di Francesca Altobelli
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La Roma si prepara a tornare in campo in Champions League dopo la vittoria in campionato contro il Genoa.
Martedì 20 ottobre, alle 21, i giallorossi affronteranno lo Slovan Bratislava allo Stadio Olimpico, nella terza giornata della League Phase. A dirigere la sfida sarà lo svizzero Sandro Schärer, che ritrova la squadra capitolina dopo due precedenti europei entrambi favorevoli alla Roma
ll bilancio della Roma con il direttore di gara svizzero è positivo: due partite dirette e altrettante vittorie,entrambe in Europa League e all'Olimpico.
Il primo precedente risale al 9 marzo 2023, quando la squadra giallorossa superò 2-0 il Real Sociedad nell'andata degli ottavi di finale, grazie alle reti di Stephan El Shaarawy e Marash Kumbulla.
Il secondo incrocio è più recente: il 6 marzo 2025, la Roma batté 2-1 l'Athletic Club nell'andata degli ottavi di Europa League, con Eldor Shomurodov decisivo nel recupero. La gara contro lo Slovan rappresenterà invece il primo incrocio tra Schärer e i giallorossi in Champions League.
Non risultano precedenti europei tra Sandro Schärer e lo Slovan Bratislava. La sfida dell'Olimpico sarà quindi il primo confronto tra l'arbitro svizzero e la formazione slovacca.

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