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Roma-Genoa, DE ROON: "Abbiamo tantissima qualità e un gruppo sano. Da sempre preferisco giocare ogni tre giorni"

Interviste Partita
di FedericoL
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Al termine della sfida contro il Genoa, ha parlato il centrocampista giallorosso Marten De Roon. Queste le sue parole:
DE ROON A SKY
Sta dimostrando di essere ancora un giovane
“Oggi ero in campo con tanti giovani ma mi fa piacere stare ancora al loro livello”
Il Genoa si difendeva bene, è arrivata una giocata fantastica
"La squadra di alto livello fa questo “Forse un po’ di stanchezza, anche tanti nuovi ragazzi in campo che hanno giocato per la prima volta insieme. Nel secondo tempo avevo detto di giocare più in avanti, di mettere la palla in profondità, poi quando si aprono gli spazi loro devono attaccare ed è diventato tutto più facile”
Dimostri che si può tenere una certa intensità
“A me piace da sempre giocare ogni tre giorni. Giocare una volta alla settimana è meno divertente. Se giochi ogni 3-4 giorni è difficile per gli infortuni ma io ho tanta voglia sempre di giocare”
Quanto è forte questa Roma?
“Tantissima qualità, soprattuto un gruppo sano. Tanto lavoro, nessuno che si lamenta e si mette sopra al gruppo. Tutti con la testa bassa, poi ci sono quelli con più qualità che devono fare le giocate. Il resto del gruppo deve dare continuità. Abbiamo doppio ruolo quasi ovunque, oggi giocano Lulli e Rensch e fanno una grande partita. La rosa è forte. Dobbiamo trovare continuità e non avere troppi infortuni"
Vieni da un posto come Bergamo, da “vecchietto” come è l’ambientamento in una grande città
“Diverso, qui sono 3-4 milioni di abitanti. Stadio pieno, bellissimo. Però alla fine in campo fai sempre le stesse cose, cambia poco se a Bergamo o Roma. Voglio dimostrare ancora di diventare un grande calciatore. Le prime tre partite sono andate abbastanza bene”
DE ROON A DAZN
Sembra che tu sia qua da tantissimo tempo, qual’è il segreto? Solo Gasperini?
"Lui fa tanto, conosco bene il suo stile. Poi oggi in campo c’erano tanti giovani e io posso aiutare. Il gruppo è stato fantastico, sono veramente contento"
Tu che hai vissuto gli anni d’oro dell’Atalanta, pensi che la Roma sia l’antagonista dell’Inter?
Io vedo la Roma molto forte, poi tutti parlano di anti inter, noi ci stiamo concentrando su noi stessi. La partita contro Como, anche oggi, dimostra che stiamo crescendo. Vincere questa partita dà fiducia, poi vedi il calo in Champions e dobbiamo imparare ma siamo sulla buona strada"
Ti hanno fatto dispiacere le polemiche dei tifosi dell’Atalanta?"
Onestamente non voglio tornare a quello che è successo, mi è dispiaciuto lo striscione ma ognuno può dire ciò che penso. Se dovessi difendermi andrei in guerra con l’Atalanta alla quale voglio molto bene. Ora sono alla Roma e mi sto concentrando sul nostro gioco, poi sarò sempre simpatizzante per l’Atalanta. Le polemiche fanno parte del calcio."

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