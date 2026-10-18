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Roma-Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Ho sensazioni positive"

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di R.P.
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Alla fine del match giocato ieri sera contro lo Spartak Trnava (vinto tre a zero), ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dello Slovan Bratislava, Yaya Touré, in vista anche del match di martedì sera contro la Roma in Champions League:
"Sono molto soddisfatto delle prestazioni complessive della squadra e di diverse prestazioni individuali. Abbiamo vinto assolutamente meritata, è davvero una sensazione molto piacevole. Dopo l'incontro, ho visto molti sorrisi nello spogliatoio, è un sollievo per tutti noi in un certo senso, d'altra parte dobbiamo passare rapidamente alla preparazione per il prossimo duello, dopotutto lunedì voliamo a Roma. Sono felice per Adam Griger, che ha lavorato duramente, è forte, alto, veloce, davvero sgradevole per i difensori, finora l'unica cosa che manca è la fase finale. Sono contento che sia arrivato oggi. Sono stato anche soddisfatto del Rahim Ibrahim, che ha due gol e ha un enorme potenziale. Ho vissuto il mio primo derby in Slovacchia, lo stadio era pieno durante il riscaldamento e l'atmosfera era ottima. Dato che abbiamo vinto, ho davvero una sensazione molto positiva, ma allo stesso tempo sto già pensando che lunedì voleremo per Roma e dobbiamo prepararci per il prossimo duello".
(skslovan.com)
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