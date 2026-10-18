Roma-Slovan Bratislava, Yaya Touré: "Ho sensazioni positive"

Alla fine del match giocato ieri sera contro lo Spartak Trnava (vinto tre a zero), ha parlato in conferenza stampa l'allenatore dello Slovan Bratislava, Yaya Touré, in vista anche del match di martedì sera contro la Roma in Champions League

"Sono molto soddisfatto delle prestazioni complessive della squadra e di diverse prestazioni individuali. Abbiamo vinto assolutamente meritata, è davvero una sensazione molto piacevole. Dopo l'incontro, ho visto molti sorrisi nello spogliatoio, è un sollievo per tutti noi in un certo senso, d'altra parte dobbiamo passare rapidamente alla preparazione per il prossimo duello, dopotutto lunedì voliamo a Roma. Sono felice per Adam Griger, che ha lavorato duramente, è forte, alto, veloce, davvero sgradevole per i difensori, finora l'unica cosa che manca è la fase finale. Sono contento che sia arrivato oggi. Sono stato anche soddisfatto del Rahim Ibrahim, che ha due gol e ha un enorme potenziale. Ho vissuto il mio primo derby in Slovacchia, lo stadio era pieno durante il riscaldamento e l'atmosfera era ottima. Dato che abbiamo vinto, ho davvero una sensazione molto positiva, ma allo stesso tempo sto già pensando che lunedì voleremo per Roma e dobbiamo prepararci per il prossimo duello".

(skslovan.com)