Instagram, De Roon esulta dopo Roma-Genoa: "La reazione che volevamo, da squadra". Wesley: "Avanti Roma!". Castro: "Primo gol con questa maglia" (FOTO)

Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa, Marten de Roon ha affidato a Instagram la propria soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Roma. Il centrocampista ha sottolineato la risposta della squadra, invitando però a voltare pagina e a riprendere subito il lavoro: "La reazione che volevamo, da squadra! Recuperiamo e torniamo a lavorare, ci vediamo martedì Olimpico".

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Anche Wesley ha celebrato il successo sui social, pubblicando un messaggio sul suo profilo assieme a una foto della serata: "Avanti Roma!".

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A festeggiare la vittoria c'è anche Santiago Castro, autore del suo primo gol con la maglia giallorossa allo stadio Olimpico. L'attaccante ha ringraziato i tifosi e i compagni di squadra per il supporto: "Primo gol con questa maglia in questo stadio magico, grazie ai tifosi e ai miei compagni per il supporto. Grandi 3 punti per continuare lottando lì in alto!! Dajee".

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Anche Matías Soulé ha celebrato il successo con un post su Instagram: "Grande vittoria di squadra. Daje Roma".

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Anche Evan Ndicka ha condiviso la propria soddisfazione per la prestazione della squadra, scrivendo sui social: "La risposta di cui avevamo bisogno. Orgoglioso dei ragazzi e di come abbiamo gestito la partita di stasera".