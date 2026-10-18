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La Roma celebra il gol di Castro (VIDEO)

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di R.P.
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L'ha fatto bellissimo, ieri, Santiago Castro. Un gol che ha permesso alla Roma di sbloccare un match complicato contro il Genoa. Una partita difficile anche per via della stanchezza che i giallorossi hanno accumulato e stanno accumulando in queste settimane.
Il club, con un video pubblicato sui propri social, ha voluto celebrare il gol dell'argentino: "Santiago".

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