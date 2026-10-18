La Roma celebra il gol di Castro (VIDEO)

🪄 Santiago #ASRoma https://t.co/ruwZwuZnXJ— AS Roma (@OfficialASRoma) October 18, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
"Tornare in Italia? In futuro perché no. Sono felice dove sono ora, era uno dei miei obiettivi andare a giocare fuori ma non posso nascondere che seguo il campionato italiano, sono rimasto legato alla...
Si è concluso da poco il match delle 12:30 di Serie A tra Udinese e Lecce. Hanno vinto gli ospiti di Di Francesco (0-3) grazie alle reti nel primo tempo di Gaspar e Ndri e di Siebert a pochi minuti da...
Alle 15, al Tre Fontane, la Roma femminile di Piovani ospita il Milan nella terza giornata del campionato di Serie A femminile. Le giallorosse, che sono a punteggio pieno, cercano una vittoria per rim...
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