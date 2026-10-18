News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Con Castro c'è Lulli: i bimbi di Gasperini stendono il Genoa

La penna degli Altri
di Paolo Rosi
lulli gasp
Aggiungi come fonte preferita su Google
Immaginate per un attimo di essere Santiago Castro (...) una vita così. Da stella, certo. Offuscata, però, dalla presenza di Donyell Malen. Altra galassia. Almeno fino a ieri sera. Perché per pronosticare un gol come quello con cui Castro ha sbloccato la sfida con il Genoa serviva, appunto, una buona dose di immaginazione. La stessa con cui l'ex del Bologna, alla prima da titolare, si è inventato una rete buona per gli spot della Serie A: calcio d'angolo, area intasata, il problema di girarsi, poi lo scavetto e la palla che scavalca il portiere e dolcemente finisce la sua corsa oltre la linea di porta. (...) Roma seconda in campionato nonostante un turnover ampissimo in vista del match di Champions League contro lo Slovan Bratislava di martedì.
Nell'esultanza del 22enne c'è tutto il bagaglio di aspettative finite sulle spalle di un ragazzo pagato 35 milioni di euro (...) L'argentino ha dimostrato di poter far parte a tutti gli effetti di quella rosa. Per qualità tecniche, ma anche per tenuta nervosa. (...) È uno che ha fatto a sportellate per tutta la partita con un tipo grande e grosso come Ostigard. È uno che, nella sera delle prime volte, si è diviso gli applausi con Emanuele Lulli. Eccolo l'altro eroe della serata. Giovane, giovanissimo. (...)
Esultanza da brividi: alla lunga lista dei romani romanisti (...) si aggiunge pure Lulli. Un club mica male, capitanato da Francesco Totti e da Daniele De Rossi, ieri all'Olimpico. (...) Corsi e ricorsi romanisti, nella sera dei bimbi di Gasp. Standing ovation.
(la Repubblica)

Leggi anche

La meglio gioventùLa meglio gioventù
GasperinicastroLulli

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

lulli

Calciomercato Roma, Lulli verso il rinnovo fino al 2031: pronto l'aumento

La Roma lavora al rinnovo di Emanuele Lulli. Secondo quanto riportato da Nicolò Schira, i colloqui per il prolungamento del contratto del giovane terzino destro procedono positivamente, con l'obiettiv...

gasp

Gasp: vittoria che conta. Gioia Lulli: "È un sogno"

(IL TEMPO - G. TURCHETTI) - Trecento vittorie in Serie A. Un traguardo raggiunto da Trapattoni, Allegri, Spalletti, Rocco e, adesso, anche da Gasperini. Al tecnico piemontese, però, interessa maggiorm...

castro solue

La meglio gioventù

Quella che, senza fuochi d'artificio ma con abnegazione e pragmatismo, è stata in grado di battere 2-0 il Genoa all'Olimpico era l'altra Roma. (...) Tra i tanti indisponibili e le scelte di Gasperini,...

NOTIZIE POPOLARI
Gasperini

Roma-Genoa, GASPERINI: "Non avevo dubbi che avremmo reagito così, stasera squadra giovanissima in campo. Castro ha colpi straordinari. Dybala? Spero di riaverlo per il Napoli"

Lulli Castro

ROMA-GENOA 2-0 (51' Castro, 68' Lulli): i giallorossi tornano alla vittoria in maniera convincente con due gol arrivati nella ripresa (FOTO)

mourinho

Mourinho torna su Roma-Real Madrid: "Il principale colpevole della partita di Vinicius è Gasperini"

Castro

ROMA-GENOA: le pagelle. CASTRO 7 "Prestigiatore" - LULLI 7 "Sogna ragazzo sogna"

Malen

De Boer e la frecciatina a Malen: "Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando allenavo l'Olanda"

Koopmeiners

Roma-Juventus: possibile asse di mercato. Nel mirino Koopmeiners. I bianconeri puntano Ghilardi

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Genoa 17/10/2026

Roma-Genoa 17/10/2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Loading