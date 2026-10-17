De Boer e la frecciatina a Malen: "Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando allenavo l'Olanda"

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Nel match vinto dalla Roma per 2-0 contro il Genoa con i gol di Castro e Lulli, c'è stato un'ospite d'eccezione in Curva Sud. A seguire la partita, infatti, c'era anche Niccolò Morriconi, in arte Ulti...
Dopo la vittoria per 2-0 contro il Genoa, Marten de Roon ha affidato a Instagram la propria soddisfazione per il risultato ottenuto dalla Roma. Il centrocampista ha sottolineato la risposta della squa...
Al termine di Roma-Genoa, Samuel Wiafe è intervenuto ai microfoni delle televisioni per commentare la sconfitta per 2-0 contro la squadra di Gian Piero Gasperini. Di seguito le sue dichiarazioni nel p...
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