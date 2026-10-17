De Boer e la frecciatina a Malen: "Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando allenavo l'Olanda"

L'ex commissario tecnico dell'Olanda e allenatore dell'Inter, Franck De Boer, ha parlato del rendimento con la maglia giallorossa di Donyell Malen in un'intervista rilasciata a Sky Sport. Ecco le sue parole: "Penso che abbia una qualità speciale, un fiuto particolare per il gol, ha sempre il corpo rivolto alla porta, con il controllo orientato. Con i primi 5-10 metri è velocissimo e ha la freddezza per prendere la mira e fare gol, si vede che ora ha molta fiducia in se stesso. Sarebbe stato bello se avesse avuto le stesse qualità quando io ero ct. Una volta si è trovato a tu per tu con il portiere della Repubblica Ceca, ma abbiamo perso quella partita agli Europei del 2021. Se avesse avuto la sicurezza di ora quel gol lo avrebbe fatto, ma resta un grande giocatore, una persona fantastica, un ragazzo educato ed è un piacere vederlo giocare ora nella Roma”. E infine sul lavoro svolto da Gasperini con l'attaccante: “Gasperini gli sta dando fiducia, ma sa che deve lavorare duramente e questa combinazione è la chiave del successo della Roma”.