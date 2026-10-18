Santiago alla Totti, Olimpico in festa. È a Trigoria anche grazie a Francesco

L'Olimpico è il teatro dei sogni per Santiago Castro . (...) Alla prima da titolare il Torito non ha deluso e la prima rete in maglia giallorossa non poteva essere più bella. Risolve una mischia in area con un tocco morbido che trafigge Bijlow, un pallonetto quasi alla Totti. E non si offenderà Francesco anche perché è stato lui a suggerirlo a Gasperini nella famosa cena di qualche mese fa.Ieri, oltre all'emozione dell'esordio dal primo minuto, aveva anche il difficile compito di non far rimpiangere Malen. (...) La scena, però, è riuscito a prendersela anche Castro. Il Genoa gli porta fortuna, anche la passata stagione si era sbloccato proprio contro i rossoblù. Funziona alla perfezione anche l'intesa con Soulé. (...) Uno ha sbloccato la sfida e l'altro ha trovato l'assist per Lulli. La Roma balla il tango anche senza Dybala, che si è goduto da fuori i suoi connazionali trascinare la squadra.

Gasperini ad inizio estate era stato chiaro ed aveva fin da subito chiesto un vice Malen all'altezza. (...) Ha messo in mostra tutte le sue qualità. È un leone d'area di rigore e non gli manca la garra tipica degli argentini che si è vista nel duello con Ostigard. (...) La Roma ha dimostrato di saper essere anche brutta e cattiva e finalmente di avere un degno sostituto di Malen.

(Messaggero)