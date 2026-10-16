News
Matchcenter
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&Promo

Roma-Genoa, emergenza per Gasperini: Panico e Di Nunzio dalla Primavera

Altre
di Francesca Altobelli
Koulierakis - Panico
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma deve fare i conti con diverse assenze in vista della sfida contro il Genoa. Gasperini potrebbe convocare almeno un paio di giovani della Primavera per sopperire alle difficoltà numeriche, soprattutto a centrocampo e in attacco.
Come riportato da Lorenzo Canicchio su X, dopo gli stop di Koné e Cristante, le opzioni in mediana sono ridotte: tra i giovani candidati alla convocazione ci sono Panico e Di Nunzio.
Situazione da monitorare anche nel reparto offensivo: Dybala è in dubbio, mentre Malen sarà assente per squalifica. Per completare le alternative in attacco, i nomida tenere d'occhio sono quelli di Arena e Paratici, senza escludere Camara.

Leggi anche

Lulli titolare al posto di MolinaLulli titolare al posto di Molina
Domani arriva il Genoa: fuori cinque titolariDomani arriva il Genoa: fuori cinque titolari
PRIMAVERAroma-genoa

APPENA ARRIVATO

WhatsApp Image 2026-10-16 at 12.36.23

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

gasperini conferenza como 1

Trigoria: la conferenza stampa di Gasperini slitta alle 13:45

La Roma torna subito in campo. I giallorossi hanno l'opportunità di riscattarsi dopo il ko amaro in Champions League contro il Real Madrid. Domani sera, alle ore 20:45, arriva il Genoa di Daniele De R...

Zarrella

Calciomercato Roma: occhi puntati sul classe 2008 Zarrella

La Roma guarda al futuro e ha messo nel mirino il difensore centrale classe 2008, Gabriel Zarrella. Il calciatore, dotato di un'ottima struttura fisica essendo alto 190 centimetri, gioca nell'Under 19...

mourinho

Mourinho, il messaggio ai romanisti: «Grazie Roma, emozioni ed eterna gratitudine»

José Mourinho torna a dedicare parole d’affetto alla Roma e ai suoi tifosi. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, lo Special One ha ricordato il legame costruito durante la sua esperienzan...

NOTIZIE POPOLARI
De Rossi

De Rossi: "Roma spaventosa contro il Real Madrid. Il fatto di aver già giocato contro mi potrebbe aiutare"

Koné (1)

Mbappé e il siparietto con il figlio di Cerci: la spiegazione della "spinta" a Koné

gasperini-in-the-box-1

Giornata mondiale della banalità

big massimo ascolto

TREVISANI: "Roma impaurita dopo il 3-2, sapeva come sarebbe finita" - BALZANI: "La Roma deve imparare a gestire i minuti finali"

Manu Koné

Domani arriva il Genoa: fuori cinque titolari

john galantic

As Roma: giornalisti trasferiti negli store. Stampa Romana sollecita CEO e Comune

VAI AL CANALE
Foto
La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

La nuova opera di Drugi: "Dei tifosi è sempre er +" 15.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Il tributo dell'Olimpico a Mourinho 14.10.2026

Loading