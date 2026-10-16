Roma-Genoa, emergenza per Gasperini: Panico e Di Nunzio dalla Primavera

Almeno un paio di giovani della #Primavera verso la convocazione per #AsRoma-#Genoa. #Panico e #DiNunzio per il centrocampo dopo gli stop di #Konè e #Cristante. #Dybala in dubbio ##Malen squalificato: #Arena e #Paratici i papabili, occhio a #Camara 🟨🟥 https://t.co/qMinkQo4Iq— Lorenzo Canicchio (@LCanicchio) October 16, 2026
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
La Roma torna subito in campo. I giallorossi hanno l'opportunità di riscattarsi dopo il ko amaro in Champions League contro il Real Madrid. Domani sera, alle ore 20:45, arriva il Genoa di Daniele De R...
La Roma guarda al futuro e ha messo nel mirino il difensore centrale classe 2008, Gabriel Zarrella. Il calciatore, dotato di un'ottima struttura fisica essendo alto 190 centimetri, gioca nell'Under 19...
José Mourinho torna a dedicare parole d’affetto alla Roma e ai suoi tifosi. Attraverso un messaggio pubblicato su Instagram, lo Special One ha ricordato il legame costruito durante la sua esperienzan...
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