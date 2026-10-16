Roma-Genoa, emergenza per Gasperini: Panico e Di Nunzio dalla Primavera

Almeno un paio di giovani della #Primavera verso la convocazione per #AsRoma-#Genoa. #Panico e #DiNunzio per il centrocampo dopo gli stop di #Konè e #Cristante. #Dybala in dubbio ##Malen squalificato: #Arena e #Paratici i papabili, occhio a #Camara 🟨🟥 https://t.co/qMinkQo4Iq