Roma, è emergenza: ansia Dybala e Koné

Il day-after non è stato certo come tutti se lo aspettavano, quando a 10 minuti dalla fine la Roma vinceva 3-1.

C'è un infortunio che preoccupa Gasperini, quello di Manu Koné. Il francese è stato costretto a lasciare il campo al 15' e lo ha fatto zoppicando e mettendosi la maglia a coprirsi il volto (...)

Sembra certo che il calciatore rientrerà dopo il secondo break per le nazionali e per questo Gasp sta correndo ai ripari in vista di una gara, quella di domani, che porterà la Roma ad affrontare la prima vera emergenza della stagione (...)

Per Dybala a fine partita si è parlato di un semplice risentimento al polpaccio destro e anche all'indomani le prime sensazioni sembrano trovare conferma. Filtra ottimismo infatti che l'argentino possa aver escluso problemi più gravi.

(TuttoSport)