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Roma, è emergenza: ansia Dybala e Koné

La penna degli Altri
di R.P.
dybala 3
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Il day-after non è stato certo come tutti se lo aspettavano, quando a 10 minuti dalla fine la Roma vinceva 3-1. 
C'è un infortunio che preoccupa Gasperini, quello di Manu Koné. Il francese è stato costretto a lasciare il campo al 15' e lo ha fatto zoppicando e mettendosi la maglia a coprirsi il volto (...)
Sembra certo che il calciatore rientrerà dopo il secondo break per le nazionali e per questo Gasp sta correndo ai ripari in vista di una gara, quella di domani, che porterà la Roma ad affrontare la prima vera emergenza della stagione (...)
Per Dybala a fine partita si è parlato di un semplice risentimento al polpaccio destro e anche all'indomani le prime sensazioni sembrano trovare conferma. Filtra ottimismo infatti che l'argentino possa aver escluso problemi più gravi. 
(TuttoSport)

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