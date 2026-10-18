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De Rossi dribbla il pronostico: "Roma da scudetto? Siamo scaramantici" (VIDEO)

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di Francesca Altobelli
Gasperini De Rossi
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Analisi, affetto e la solita battuta pronta per smorzare la tensione. Nel post-partita di Roma-Genoa, terminata 2-0 per i giallorossi grazie alle giocate di Castro e Lulli, arrivano le parole di Daniele De Rossi.
Un ritorno a casa vissuto da avversario, questa volta con una lucidità impeccabile ma senza mai scalfire quella componente emotiva viscerale che lo legherà per sempre all'ambiente capitolino.
Nel momento in cui gli hanno chiesto delle prospettive di alta classifica della Roma o del clima di entusiasmo che circonda la piazza, DDR ha sfoderato il suo classico repertorio: una deviazione elegante, un mix di diplomazia e quella sana superstizione capitolina. Alla domanda diretta: “Questa Roma secondo lei è davvero da Scudetto?”, la risposta è stata una stoccata di pura romanità: "A Roma siamo scaramantici". Un modo ironico e perfetto per deviare i tentativi di trascinarlo in giudizi affrettati sul futuro della stagione. Una battuta che serve a proteggere l'ambiente, ma anche a ribadire quel codice mai scritto che unisce tifosi e protagonisti: certi argomenti, per scaramanzia, non si toccano.

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