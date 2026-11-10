Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Bove sul ritorno a Roma: "Uno dei giorni più emozionanti della mia vita. Non pensavo di meritarmelo per ciò che avevo dimostrato in campo"

Altre
di Francesca Altobelli
Bove
Aggiungi come fonte preferita su Google
In una recente intervista rilasciata a Sky Sport in occasione della presentazione del suo film documentario "In un battito"– diretto da Giovanni Troilo e dedicato al suo percorso di vita e al ritorno in campo –, Edoardo Bove è tornato a parlare del difficile momento vissuto dopo il grave malore e del successivo percorso di rinascita interiore, raccontando come quell'episodio abbia segnato un punto di svolta profondo.
Ecco le parole dell'ex centrocampista giallorosso:
"Sono un ragazzo di 20 anni che comunque ha vissuto un episodio che ha cambiato un po' la traiettoria della sua vita e si è trovato a dover affrontare uno spazio vuoto in cui capire cosa fare. Ho iniziato un percorso interiore e ho cercato di trasformare una difficoltà in qualcosa di utile. Volevo in qualche modo ridare tutto l'affetto che ho ricevuto da tutte le persone nel mondo del calcio e quindi 'In un battito' nasce con la volontà di, seppur in piccola parte, far arrivare alle persone un po' di forza nell'affrontare le proprie sfide personali, perché tutti ne abbiamo. E allo stesso tempo, in certi casi, anche la forza di chiedere aiuto, perché nel mio caso ha fatto la differenza".
Sull'emozionante ritorno nella Capitale e il tributo dei sostenitori romanisti:
"Il ritorno a Roma? Stavo cercando di non piangere quel giorno. Uno dei giorni più emozionanti della mia vita, ma di emozioni miste: ero grato e contento dell'abbraccio ma allo stesso tempo non pensavo di meritarlo per quello che avevo dimostrato in campo. I tifosi della Roma, però, vanno sempre oltre".

Leggi anche

Bove: "La mia storia in un film per aiutare chi soffre"Bove: "La mia storia in un film per aiutare chi soffre"
VIDEO - Tavano (ag. Bove): "Edoardo si trova bene a Londra, vive nello stesso palazzo di Calafiori. Speriamo di avere l'opportunità della Premier League"VIDEO - Tavano (ag. Bove): "Edoardo si trova bene a Londra, vive nello stesso palazzo di Calafiori. Speriamo di avere l'opportunità della Premier League"
Bove, alla prima di “In un Battito” presenti Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy (FOTO E VIDEO)Bove, alla prima di “In un Battito” presenti Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy (FOTO E VIDEO)
bove

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

stadio della roma asroma

Stadio Roma, Bernabè: "L'anno prossimo l'inizio dei lavori. Sarà la casa dei tifosi"

Il futuro dello stadio della Roma compie un passo decisivo verso la posa della prima pietra. Intervenuta ai microfoni del Social Football Summit, Lucia Bernabè, responsabile delle relazioni istituzion...

Thuram Bonny

Inter, emergenza in attacco: infortuni per Bonny e Thuram. Entrambi hanno lasciato il ritiro delle rispettive nazionali

Inizia la sosta e l'Inter di Chivu perde due pedine importanti in attacco. Bonny ha lasciato il ritiro della Costa D'Avorio a causa di un problema muscolare e come riportato da Sky Sport lo stop per l...

coppa italia trofeo 1

Coppa Italia: nuovo format e diritti tv. La Serie A approva i bandi

L'Assemblea della Lega Serie A, riunitasi questa mattina a Torino all'interno del Social Football Summit, ha approvato all'unanimità i bandi per i diritti audiovisivi domestici di Coppa Italia e Super...

NOTIZIE POPOLARI
Mora

Mora, il CFO del Porto sull'operazione: "25 milioni per il 50%, ma per noi è una cessione da 50 milioni"

HWwnCn4WcAAdvpf

Calciomercato Roma, piace Samuel Lino: il Flamengo ha già rifiutato un'offerta dai giallorossi di 25 milioni

a Ritiro Roma Gasperini Friedkin

Gasp-Friedkin: rapporto più rarefatto dopo l'arrivo di Galantic. Il tecnico vorrebbe la proprietà più vicina alla squadra

Endrick

Endrick: "Non so cosa accadrà a gennaio. Voglio solo giocare"

Forbas

Calciomercato Roma: il Brugge cederà Forbs in estate. Ci sono anche Tottenham, Arsenal e Manchester United

slim bouaskar

Roma, l'agente di Bouaskar: "Ci aspettavamo più spazio, lo immaginavo già nel giro della prima squadra. Il contratto non è lungo" (VIDEO)

VAI AL CANALE
Foto
AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

AsRoma: svelata la nuova collezione Adidas OG Range

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Loading