Bove sul ritorno a Roma: "Uno dei giorni più emozionanti della mia vita. Non pensavo di meritarmelo per ciò che avevo dimostrato in campo"

Sky Sport in occasione della presentazione del suo film documentario In una recente intervista rilasciata ain occasione della presentazione del suo film documentario "In un battito" – diretto da Giovanni Troilo e dedicato al suo percorso di vita e al ritorno in campo –, Edoardo Bove è tornato a parlare del difficile momento vissuto dopo il grave malore e del successivo percorso di rinascita interiore, raccontando come quell'episodio abbia segnato un punto di svolta profondo.

Ecco le parole dell'ex centrocampista giallorosso:

"Sono un ragazzo di 20 anni che comunque ha vissuto un episodio che ha cambiato un po' la traiettoria della sua vita e si è trovato a dover affrontare uno spazio vuoto in cui capire cosa fare. Ho iniziato un percorso interiore e ho cercato di trasformare una difficoltà in qualcosa di utile. Volevo in qualche modo ridare tutto l'affetto che ho ricevuto da tutte le persone nel mondo del calcio e quindi 'In un battito' nasce con la volontà di, seppur in piccola parte, far arrivare alle persone un po' di forza nell'affrontare le proprie sfide personali, perché tutti ne abbiamo. E allo stesso tempo, in certi casi, anche la forza di chiedere aiuto, perché nel mio caso ha fatto la differenza".

Sull'emozionante ritorno nella Capitale e il tributo dei sostenitori romanisti:

"Il ritorno a Roma? Stavo cercando di non piangere quel giorno. Uno dei giorni più emozionanti della mia vita, ma di emozioni miste: ero grato e contento dell'abbraccio ma allo stesso tempo non pensavo di meritarlo per quello che avevo dimostrato in campo. I tifosi della Roma, però, vanno sempre oltre".