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VIDEO - Bove esalta la Roma: "Ha un gioco asfissiante, si difende attaccando"

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di Fabio D'Ascanio
Bove
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Edoardo Bove non ha chiaramente mai dimenticato la Roma. Il centrocampista, cresciuto nelle giovanili giallorosse e ora in forza al Watford, è stato ospite della Domenica Sportiva. Il classe 2002 ha parlato anche del rendimento della Roma di Gasperini: "Secondo me ha grandissime potenzialità. Soprattutto nel campionato italiano, in questo momento, ha un ritmo molto elevato. Si difende attaccando, ha un gioco quasi asfissiante, a uomo. Ho giocato contro Gasperini quando ero in Italia, ricordo bene il tipo di gioco e quanto mettesse in difficoltà gli avversari. Ma che sia una Roma positiva non devo certo dirlo io".
Il centrocampista ha presentato il documentario "In un Battito" che racconta la sua storia e che uscirà al cinema il 16 novembre. Bove ha parlato anche del suo ritorno in campo: "Certo, gioco in maniera diversa adesso. Mi sono preparato durante questo lungo periodo al rientro, sapevo che avrei trovato difficoltà a livello mentale, anche nel rapporto con il mio cuore e il suo battito. A volte c’è la paura di ricordare. Anche per questo è stato importante affrontare tutto, fare un percorso interiore che mi aiutasse a gestirlo. In campo adesso sono tranquillo, ma la differenza l’ha fatta aver lavorato con dei professionisti che mi hanno permesso di superare tutto". L'ex Roma non ha escluso del tutto un ritorno in Italia, che ad oggi gli è negato a causa del defibrillatore sottocutaneo che gli è stato impiantato: " "Essere ora in Inghilterra mi rende felice, era un sogno che avevo. Però non nascondo di avere un occhio verso l’Italia".
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