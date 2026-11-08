Instagram, Malen celebra la cognata Van Hetten: "Primo gol"

Nella Roma non è solo Donyell a segnare nella famiglia Malen. La cognata del bomber giallorosso, Van Hetten, è approdata nel club capitolino a settembre e gioca con la Roma Femminile Primavera. Le ragazze oggi hanno superato il Bologna per 0-7 nella prima giornata della Coppa Italia Primavera. Ad andare a segno è stata anche Silver Van Hetten, sorella della moglie di Malen. Il numero 14 ha celebrato la cognata con una storia su Instagram: "Primo gol". Per la diciassettenne, infatti, si tratta della prima marcatura in giallorosso.

👏 Vittoria per noi nella prima giornata della Coppa Italia Primavera. 🐺 Bologna-Roma finisce 0-7 con la tripletta di Roselli e i gol di Parente, Dike, Van Hetten e Pinchi su rigore. #ASRomaFemminile https://t.co/rhWdGlI86N — AS Roma Femminile 🇮🇹 (@ASRomaFemminile) November 8, 2026