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Instagram, Malen celebra la cognata Van Hetten: "Primo gol"

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di Fabio D'Ascanio
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Nella Roma non è solo Donyell a segnare nella famiglia Malen. La cognata del bomber giallorosso, Van Hetten, è approdata nel club capitolino a settembre e gioca con la Roma Femminile Primavera. Le ragazze oggi hanno superato il Bologna per 0-7 nella prima giornata della Coppa Italia Primavera. Ad andare a segno è stata anche Silver Van Hetten, sorella della moglie di Malen. Il numero 14 ha celebrato la cognata con una storia su Instagram: "Primo gol". Per la diciassettenne, infatti, si tratta della prima marcatura in giallorosso.
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