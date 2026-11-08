Roma Primavera, Arduini: "Il gol è stata una bella emozione. Dobbiamo finalizzare di più negli ultimi metri. Non volevamo il pareggio"

La Roma Primavera pareggia per 1-1 al Tre Fontane contro il Verona . I giallorossi si sono portati in vantaggio al 12' con il gol siglato da Giacomo Arduini, ad inizio ripresa è arrivato il gol dell'1-1 degli Scaligeri. Arduini, nel post gara, ha rilasciato un'intervista ai canali ufficiali del club.

Giacomo, raccontaci il gol.

"Mi è capitata la palla giusta e credo di essere stato bravo a cogliere l'occasione. Di sicuro è stata una bella emozione, perché non mi capitava di segnare da tanto tempo. Però allo stesso modo, anzi, ancora di più mi dispiace per la mancata vittoria, non era il pareggio il risultato che volevamo".

Che cosa è mancato per portare a casa i tre punti?

"Ci aspettavamo qualcosa di più. Lo volevamo tutti insieme. Forse dobbiamo cercare di riuscire a finalizzare maggiormente negli ultimi metri, perché abbiamo comunque messo in pratica un buon volume di gioco. Per migliorare i risultati e le prestazioni però l'unica cosa da fare è lavorare ancora più forte sia individualmente sia di gruppo, come abbiamo già dimostrato di poter fare. In fondo lo testimoniano le partite precedenti, quindi non dobbiamo perdere la fiducia e spingere ancora di più".

Quest'anno stai trovando più spazio. Ti senti cresciuto in questa prima parte di stagione?

"Avere continuità è importante. La sto trovando e quindi sì, in campo mi sento sempre meglio. Bisogna farsi trovare pronti quando si viene chiamati in causa perché la cosa più importante è mettersi a disposizione dei compagni e dell'allenatore. Continuando così sia a livello personale sia a livello collettivo possiamo toglierci delle soddisfazioni".

(asroma.com)