Vai al contenuto
News
Trigoria
MercatoEsclusiveFocusEventiBet&PromoMatchcenterContatti

Roma Primavera, Scala: "Dobbiamo migliorare in fase offensiva, sbagliamo troppe scelte. La stanchezza è mentale non fisica"

Settore giovanile
di Fabio D'Ascanio
Scala
Aggiungi come fonte preferita su Google
La Roma Primavera di Mattia Scala non va oltre 1-1 nel match interno giocato oggi al Tre Fontane contro il Verona per la decima giornata di campionato. Quarto pareggio consecutivo per i capitolini tra le mura amiche. Il tecnico ha parlato ai canali ufficiali del club al termine della partita. Ecco le sue parole.
Mister, questo lungo ciclo si chiude con un risultato che non è quello che volevamo. Come mai?
"Mi dispiace, perché è il quarto pareggio consecutivo che facciamo in casa in campionato e sempre con un copione simile. Ci era già successo di giocare in un certo modo per un tempo o un tempo e mezzo, ma poi subire il pareggio. E' una questione di mentalità, che dobbiamo assolutamente superare perché sennò rischiamo di rovinare il bel percorso che stiamo facendo".
La Roma tra le squadre di alta classifica è quella che ha pareggiato di più.
"Non è un caso. Dobbiamo migliorare l'aspetto offensivo, sbagliamo troppe scelte. Produciamo tanto, ma segniamo troppo poco per il volume di gioco che mettiamo in atto, per il dominio che abbiamo nei confronti dell'avversario e per il valore dei giocatori che abbiamo. Non ci resta che rimboccarci le maniche e dare ancora di più per migliorare il nostro percorso".
Ha pesato la stanchezza per i tanti impegni delle ultime settimane?
"La stanchezza è un fatto mentale, non certo fisico. Ci sono giocatori che hanno giocato 7 o 8 partite e alla fine ancora spingevano. Non è un aspetto da considerare. La partita era stata preparata bene e siamo entrati bene come approccio e a livello qualitativo. Purtroppo però è andata così".
Tra le note positive c'è il gol di Arduini, che si sta guadagnando sempre più spazio.
"L'anno scorso ha giocato poco, quest'anno lo abbiamo buttato dentro, ci dà dinamicità ed è un ragazzo d'oro, che va sempre al massimo. Ha avuto qualche problemino che si è portato dietro nelle scorse settimane però oggi, al di là del gol, ci ha dato una spinta in più in mezzo al campo".
Un altro motivo per sorridere viene dalla prima convocazione di Valerio Maccaroni con la prima squadra.
"Questo è il risultato più importante. Tra l'altro conosco Valerio da quando ha 13 anni, quando mi ha comunicato della convocazione quasi piangeva dalla gioia e mi ha fatto emozionare. Oggi ha fatto una partita stupenda. Non è scontato vivere le emozioni che lui ha provato ieri e venire qui oggi giocando con la fame e la voglia che ci ha messo. Gli faccio i complimenti per entrambe le cose".
Come sarà adesso la gestione durante la sosta?
"Qualche ragazzo andrà con le rispettive nazionali, abbiamo qualche giorno di riposo e poi penseremo a rimettere dentro un po' di benzina, dato che ci aspetterà un altro ciclo molto lungo e impegnativo fino a Natale".
(asroma.com)
VAI ALL'INTERVISTA
ASROMARoma Primavera

APPENA ARRIVATO

0a889db5-334f-4eb9-a3cd-3f2b8dd43617

Coppe Europee? Tifa con noi!

Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...

big serie a logo eni

Serie A: l'Inter supera 2-0 il Como. A segno Esposito e Thuram. Nerazzurri secondi a un punto dalla Lazio

Termina 2-0 il big match di giornata tra Inter e Como. I nerazzurri di Chivu tornano a vincere in campionato dopo il ko nel derby contro il Milan e lo fanno superando la formazione guidata da Fabregas...

810813863-18578586004070509-4102481323451719389-n-6ab119bda80d5

Instagram, Malen celebra la cognata Van Hetten: "Primo gol"

Nella Roma non è solo Donyell a segnare nella famiglia Malen. La cognata del bomber giallorosso, Van Hetten, è approdata nel club capitolino a settembre e gioca con la Roma Femminile Primavera. Le rag...

Bove

VIDEO - Bove torna a parlare del malore: "Dovrò tenere il defibrillatore per sempre. L'affetto del mondo del calcio non mi ha mai fatto sentire solo"

Il 16, 17 e 18 novembre, uscirà al cinema come evento speciale il documentario su Edorado Bove intitolato "In un Battito". Il film racconta i mesi successivi al 1° dicembre 2024, giorno in cui in un F...

NOTIZIE POPOLARI
IMG_0909

ROMA-SASSUOLO: le pagelle. HERMOSO 7 "Dybala" - MALEN 6.5 "Polveri bagnate"

Gasperini

Gasperini: "Firmerei per il secondo posto? No, è bello giocarlo questo campionato. Siamo competitivi ma non numericamente"

aquilani

Roma-Sassuolo, Aquilani: "Non c'è stata partita. Il responsabile sono io, bisogna fare di più"

Hermoso

Roma-Hermoso, obiettivo rinnovo biennale: la strategia del club per spalmare l'ingaggio

Roma

Roma, 31 gol dopo 11 giornate: ecco quante volte è successo negli ultimi 65 anni

maglia

Roma, spunta la maglia retro lifestyle 26/27: rosso scuro, banda gialla e stemma storico

VAI AL CANALE
Foto
Roma-Sassuolo 17.11.2026

Roma-Sassuolo 17.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Trigoria, allenamento pomeridiano 05.11.2026

Loading