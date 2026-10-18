Bove, alla prima di “In un Battito” presenti Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy (FOTO E VIDEO)

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Buone notizie in casa Roma sul fronte Paulo Dybala. Secondo quanto riportato su X da Niccolò Maurelli, l’attaccante argentino viaggia verso la convocazione e la panchina nella sfida di Champions Leagu...
Il Milan torna alla vittoria in campionato e supera 3-2 l’Atalanta a San Siro nella settima giornata di Serie A. I rossoneri sbloccano la gara al 24’ con Gonçalo Ramos, preciso dal dischetto, e raddop...
Analisi, affetto e la solita battuta pronta per smorzare la tensione. Nel post-partita di Roma-Genoa, terminata 2-0 per i giallorossi grazie alle giocate di Castro e Lulli, arrivano le parole di Danie...
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