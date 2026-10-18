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Bove, alla prima di “In un Battito” presenti Pisilli, Baldanzi ed El Shaarawy (FOTO E VIDEO)

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di Matteo Esposito
Bove battito
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Tanta Roma alla prima di “In un Battito”, il docufilm dedicato a Edoardo Bove e alla sua vita dopo il malore accusato il 1° dicembre 2024. L’ex centrocampista giallorosso, oggi al Watford, sarà protagonista della serata al Festival del Cinema di Roma, dove il film sarà presentato in anteprima.
Come testimoniato sui social da Eleonora Trotta, all’evento sono presenti diversi volti legati alla Roma: Niccolò Pisilli e gli ex giallorossi Tommaso Baldanzi e Stephan El Shaarawy. Presente anche Raffaele Palladino, che allenava la Fiorentina ai tempi del malore di Bove.
Sul red carpet, inoltre, Bove ha sfilato insieme al suo grande amico Flavio Cobolli. Una serata speciale per il centrocampista classe 2002, circondato da tanti amici ed ex compagni.

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