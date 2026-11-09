Roma, blindato il classe 2010 Dattilo: firmato un contratto triennale. L'Atletico Madrid aveva messo gli occhi sul giovane terzino

Roma guarda anche al futuro e blinda uno dei gioielli del suo settore giovanile, ovvero Lorenzo Dattilo. Il terzino classe 2010, che milita nella formazione Under 17, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha firmato un contratto triennale con il club capitolino. La. Il terzino classe 2010, che milita nella formazione Under 17, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha firmato un contratto triennale con il club capitolino.

La Roma si è mossa anticipando tutte le possibili concorrenti: infatti, sul calciatore, che in estate ha disputato l'Europeo Under 17, c'erano diversi estimatori, su tutti l'Atletico Madrid che era pronto a fare sul serio per strapparlo ai giallorossi.

(gianlucadimarzio.com)