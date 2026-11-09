Roma, blindato il classe 2010 Dattilo: firmato un contratto triennale. L'Atletico Madrid aveva messo gli occhi sul giovane terzino

Roma, blindato il classe 2010 Dattilo: firmato un contratto triennale. L'Atletico Madrid aveva messo gli occhi sul giovane terzinoSettore giovanile
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Post Match: c'è area per tutti
LR24 (MIRKO BUSSI) – A metà tempo, fortunatamente, la direzione delle squadre viene invertita. Altrimenti il lavoro da fare per i manutentori dell’erba dell’Olimpico sarebbe stato ingeneroso: 47 i pal...
Calciomercato Roma: il Brugge cederà Forbs in estate. Ci sono anche Tottenham, Arsenal e Manchester United
Accostato alla Roma nelle scorse settimane, il profilo di Forbs, attaccante esterno del Club Brugge, pare non essere uscito dai radar giallorossi. Secondo le informazioni che arrivano dalla Turchia in...
Roma femminile: le convocate per la sfida di Champions al Servette
Il tecnico della Roma femminile, Gianpiero Piovani, ha diramato la lista delle convocate per il match in programma nella serata di martedì alle 21 contro il Servette in Champions League. Antoine Babaj...