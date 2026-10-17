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VIDEO - Bove, il trailer di "In un battito": il film documentario al cinema a novembre

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di Paolo Rosi
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01 Distribution ha pubblicato il trailer di "In un battito", il film documentario dedicato alla storia di Edoardo Bove e al percorso affrontato dopo il malore in campo. In alcuni spezzoni del film, il centrocampista racconta il vuoto nei suoi ricordi di quel giorno: "Non mi ricordo niente, quel giorno è come se non avessi vissuto".
Il documentario ripercorre anche il percorso personale seguito a quell'esperienza, oltre il ritorno al calcio. "Il dono più grande che questa storia mi ha lasciato non è aver ritrovato il campo ma aver trovato me stesso", racconta Bove nel trailer.
Il film sarà presentato alla Festa del Cinema di Roma dal regista Giovanni Troilo. Prodotto da No Name Entertainment, Alea Film e Rai Cinema, In un battito arriverà nelle sale il 16, 17 e 18 novembre. La distribuzione internazionale è affidata a RC International Distribution.

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