VIDEO - Bove, il trailer di "In un battito": il film documentario al cinema a novembre

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La sessione invernale di calciomercato si avvicina e i club sono già al lavoro per cercare delle opportunità utili in vista della seconda parte di stagione. La Roma, con molta probabilità, dovrà pesca...
La Roma Primavera torna in campo dopo la sconfitta interna per 0-1 in Youth League contro il Real Madrid. La squadra di Scala affronta oggi alle ore 15 il Torino con diverse defezioni. Arena, Camara,...
Rodrigo Mora giocherà dal primo minuto nella sfida di questa sera tra Roma e Genoa, valida per la 7ª giornata di Serie A. Secondo quanto riportato da Angelo Mangiante di Sky Sport, il giovane centroca...
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