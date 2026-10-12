VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

Da ieri, con il pareggio di Como, è cominciato il tour de force della Roma, attesa ora dalla sfida di Champions contro il Real Madrid. Vuole farsi trovare pronto Wesley Franca, che ha dedicato la gior...
Oggi 12 ottobre si celebra in Spagna la Festa Nacional. A celebrare questa giornata anche il giallorosso Mario Hermoso, che attraverso una storia Instagram, ha condiviso il tricolore spangolo con scri...
Nuove anticipazioni sul kit della Roma per la prossima stagione, quella del centenario del club giallorosso. La seconda maglia, quella da trasferta, come anticipato dal sito specializzato, è un omaggi...
L'ex Roma Nicolò Zaniolo, in un'intervista rilasciata al portale, è tornato a parlare della squadra giallorossa esaltando il valore della rosa e le capacità di Gasperini, tecnico che lo ha allenato pe...
Loading