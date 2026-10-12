VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

Edoardo Bove si racconta attraverso gioco social che confronta Italia e Inghilterra, tra calcio, cucina, musica e luoghi simbolo dei due Paesi. Nel video realizzato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista risponde a una serie di domande a scelta secca, svelando le proprie preferenze durante l'esperienza inglese.

Francesco Totti e David Beckham, Bove sceglie lo storico capitano della Roma. Preferenza giallorossa anche nella sfida tra Daniele De Rossi e Steven Gerrard: «De Rossi», risponde senza esitazioni. Una scelta che si inserisce nel legame con la tradizione romanista, confermato anche dal giudizio sul Colosseo: «È imbattibile». Tra le risposte inerenti al mondo del pallone, nel confronto trasceglie lo storico capitano della Roma. Preferenza giallorossa anche nella sfida tra, risponde senza esitazioni. Una scelta che si inserisce nel legame con la tradizione romanista, confermato anche dal giudizio sul Colosseo:

Non mancano le preferenze sulla vita quotidiana. A tavola Bove sceglie la pizza, definendola «imbattibile». Tra Maneskin e Oasis vince la band romana, anche per il rapporto con Damiano David. E quando si arriva alla domanda sui tifosi, la risposta è ancora una volta netta: «Tifosi italiani. Questa è la più importante».