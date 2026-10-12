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VIDEO - Instagram, Bove sceglie tra Italia e Inghilterra: "Meglio Totti, De Rossi e i tifosi italiani di Beckham, Gerrard e i tifosi inglesi"

Social Network
di Paolo Rosi
Bove
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Edoardo Bove si racconta attraverso gioco social che confronta Italia e Inghilterra, tra calcio, cucina, musica e luoghi simbolo dei due Paesi. Nel video realizzato dalla Gazzetta dello Sport, il centrocampista risponde a una serie di domande a scelta secca, svelando le proprie preferenze durante l'esperienza inglese.
Tra le risposte inerenti al mondo del pallone, nel confronto tra Francesco Totti e David Beckham, Bove sceglie lo storico capitano della Roma. Preferenza giallorossa anche nella sfida tra Daniele De Rossi e Steven Gerrard: «De Rossi», risponde senza esitazioni. Una scelta che si inserisce nel legame con la tradizione romanista, confermato anche dal giudizio sul Colosseo: «È imbattibile».
Non mancano le preferenze sulla vita quotidiana. A tavola Bove sceglie la pizza, definendola «imbattibile». Tra Maneskin e Oasis vince la band romana, anche per il rapporto con Damiano David. E quando si arriva alla domanda sui tifosi, la risposta è ancora una volta netta: «Tifosi italiani. Questa è la più importante».

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