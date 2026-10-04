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Bove: "La finale vinta con la Roma un'emozione per la città. Quella persa uno dei giorni più brutti della mia vita"

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di R.P.
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Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma dopo il malore in Fiorentina-Inter è tornato a giocare in Inghilterra. Ha parlato ovviamente della sua esperienza: "Ho sempre coltivato il sogno di tornare - ha detto - il calcio è una mia grandissima passione. Volevo e voglio vivere di questo". 
Poi ha parlato, ovviamente, anche del suo passato in giallorosso: "La finale di Conference vinta è stata un'emozione per tutta la città. Quella persa di Europa League uno dei giorni più brutti della mia vita, la vorrei rigiocare".
Bove ha sottolineato anche il rapporto con Mourinho: "Un grande allenatore e una grande persona, è stato lui a farmi iniziare il percorso calcistico. Legge tutto, devo parlarne bene. I miei tre idoli: De Rossi, Nainggolan e Pirlo". 
(Gasport)

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