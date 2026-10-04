Bove: "La finale vinta con la Roma un'emozione per la città. Quella persa uno dei giorni più brutti della mia vita"

Al Festival dello Sport di Trento ha parlato Edoardo Bove. L'ex centrocampista della Roma dopo il malore in Fiorentina-Inter è tornato a giocare in Inghilterra. Ha parlato ovviamente della sua esperienza: "Ho sempre coltivato il sogno di tornare - ha detto - il calcio è una mia grandissima passione. Volevo e voglio vivere di questo".

Poi ha parlato, ovviamente, anche del suo passato in giallorosso: "La finale di Conference vinta è stata un'emozione per tutta la città. Quella persa di Europa League uno dei giorni più brutti della mia vita, la vorrei rigiocare".

Bove ha sottolineato anche il rapporto con Mourinho: "Un grande allenatore e una grande persona, è stato lui a farmi iniziare il percorso calcistico. Legge tutto, devo parlarne bene. I miei tre idoli: De Rossi, Nainggolan e Pirlo".

(Gasport)