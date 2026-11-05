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Italia U19: Arena convocato per la sfide contro Romania, Ucraina e Israele

Nazionali
di FedericoL
Arena
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L’Italia U19 affronterà, nell'ordine, Romania (mercoledì 11 ad Ancona), Ucraina (sabato 14 a Fano) e Israele (martedì 17 a Fermo) con l’obiettivo di conquistare uno dei tre posti per la terza e ultima fase di qualificazione all'Europeo. Tra i convocati del ct Favo anche il giallorosso Antonio Arena. Queste le scelte:
Portieri: Alessandro Anelli (Atalanta), Alessandro Longoni (Paris Saint-Germain)
Difensori: Benit Borasio (Juventus), Leonardo Noah Bovio (Inter) Cristiano De Paoli (Como), Jean Tryfose Mambuku (Stade de Reims), Mattia Marello (Inter), David Marini (Cesena), Andrea Natali (AZ Alkmaar)
Centrocampisti: Andrea Ballanti (Torino), Vincenzo Damiano (Genoa), Samuele Liberali (Sassuolo), Valerio Maccaroni (Roma), Vincenzo Prisco (Bari), Federico Steffanoni (Atalanta), Samuel Wiafe (Genoa);
Attaccanti: Antonio Arena (Roma, Destiny Elimoghale (Juventus), Christian Fogliaro (Monza), Simone Lontani (Parma)
(figc.it)
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