Instagram, Foti e il ricordo con Bove: "Come mi stringevi"Social Network
APPENA ARRIVATO
Coppe Europee? Tifa con noi!
Tutti i martedì, mercoledì e giovedì ti aspettiamo da 19trentuno Pizza & Grill, in Via dei Genieri 9, zona EUR Cecchignola, con il nostro menù dedicato alle serate di coppe europee a soli 15 €. La par...
Italia U21, i convocati di Baldini per le amichevoli contro Francia e Belgio: c'è Lulli
Dopo essersi qualificata alla fase finale di Albania e Serbia 2027, la Nazionale Under 21 torna in campo nella ‘finestra’ di novembre per affrontare due amichevoli contro Francia e Belgio. Chiamata pe...
Calciomercato Roma: l'obiettivo è rinforzare il centrocampo. Non tramonta del tutto l'idea Hojbjerg
La Roma guarda già al prossimo mercato invernale e come riporta Eleonora Trotta, il club giallorosso sta valutando concretamente l'inserimento di un centrocampista. Tra i nomi resta in di moda anche q...
Italia U19: Arena convocato per la sfide contro Romania, Ucraina e Israele
L’Italia U19 affronterà, nell'ordine, Romania (mercoledì 11 ad Ancona), Ucraina (sabato 14 a Fano) e Israele (martedì 17 a Fermo) con l’obiettivo di conquistare uno dei tre posti per la terza e ultima...