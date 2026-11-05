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Instagram, Foti e il ricordo con Bove: "Come mi stringevi"

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di FedericoL
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Nostalgia giallorossi per Salvatore Foti, ex vice allenatore di Josè Mourinho. Il tecnico infatti, ha condiviso su Instagram uno scatto di una esultanza con Edoardo Bove ai tempi della Roma. "Come mi stringevi"; ha commentato ironicamente Foti.

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