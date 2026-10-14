Foti racconta Mourinho: "Oggi prima del match sentirà qualcosa di speciale. Ma vorrà solo vincere"

Salvatore Foti, ex vice di Josè Mourinho alla Roma, ha raccontato in un'intervista rilasciata al quotidiano il rapporto unico dello Special One con la Capitale, ricordando i momenti vissuti insieme in giallorosso, dalla vittoria alla Conference League fino all'esonero del tecnico portoghese.

Sugli anni passati nella capitale con Mourinho racconta: «Incredibili. Ci sentivamo dentro qualcosa di bellissimo. C’era un legame quotidiano, un’empatia, un’alchimia uniche», ha raccontato Foti ricordando gli anni trascorsi nella Capitale. Un rapporto che, secondo l’ex vice, è rimasto intatto anche dopo l’addio: «José è come un papà per i calciatori, sa proteggerli, ma anche attaccarli se serve per farli esprimere al meglio». Tra i ricordi più dolorosi c’è inevitabilmente quello dell’esonero: «Ci vedevamo tutti a Trigoria alle 9 per la colazione. Lui era stato chiamato negli uffici alle 8, disse prima a noi dello staff e poi alla squadra che lo avevano esonerato». Foti ha ricordato anche l’ultimo saluto: «Molti hanno pianto. Ma meritava un addio diverso, per lui fu come andar via di casa». Infine, l’ex collaboratore dello Special One è tornato sulle numerose espulsioni durante l’esperienza romanista: «Creavamo una baraconda tremenda. A volte ce lo chiedeva proprio di alzare il livello. Ma lui è così: non accetta l’errore di nessuno, in occasione delle partite importanti. Nemmeno dell’arbitro».

(laRepubblica)