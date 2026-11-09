VIDEO - Tavano (ag. Bove): "Edoardo si trova bene a Londra, vive nello stesso palazzo di Calafiori. Speriamo di avere l'opportunità della Premier League"Altre
Bove’s agent, speaking exclusively: “Many people were moved to tears during the documentary. Watford? We hope to keep going like this, and then perhaps get the chance to move—who knows—to the Premier League.” https://t.co/pNeIo9LVZU— Eleonora Trotta (@eleonora_trotta) November 9, 2026
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Gasperini vuole rinforzi: durante la sosta programmato un incontro societario a Trigoria
11 partite di campionato, 27 punti e il miglior attacco del torneo. L'avvio di stagione della Roma è stato senza dubbio entusiasmante. La squadra guidata da Gasperini è ancora imbattuta in Serie A e i...
Italia, Mancini sulla mancata convocazione di Cristante: "Lo conosciamo, non c'è bisogno di provarlo. Ora ci servono altre soluzioni"
Bryan Cristante è stato escluso dal Ct Roberto Mancini per le ultime due sfide di Nations League dell'Italia contro Francia e Belgio. Il centrocampista giallorosso, quindi, durante la sosta lavorerà a...
Totti e Spalletti, la reunion continua: “Ci stiamo ritrovando”. E il retroscena dopo l’ultimo spot
Dopo il duello western che aveva fatto sorridere il web, Francesco Totti e Luciano Spalletti tornano a fare squadra – e a punzecchiarsi – nel nuovo spot di Amaro Montenegro, on air dall'8 novembre. Qu...