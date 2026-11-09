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VIDEO - Tavano (ag. Bove): "Edoardo si trova bene a Londra, vive nello stesso palazzo di Calafiori. Speriamo di avere l'opportunità della Premier League"

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di Fabio D'Ascanio
Bove
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Il 16, 17 e 18 novembre, uscirà al cinema il docufilm "In un Battito" che racconta la storia di Edoardo Bove dopo l'arresto cardiaco accusato due anni fa nel match tra Fiorentina e Inter. Diego Tavano, agente dell'ex centrocampista della Roma, ha parlato del film in uscita al cinema, dell'esperienza inglese di Bove e anche del futuro.
Come state vivendo questi primi giorni dopo la presentazione del film?
"Siamo entusiasti di come è andata alla festa del Cinema di Roma. Ci hanno accolto con il desiderio di vedere qualcosa di unico in cui Edoardo racconta la storia di se stesso dopo ciò che gli è successo. Il messaggio che ci ha dato lui, la forza di combattere anche nei momenti più difficili. Consiglio a tutti di andarlo a vedere al cinema".
In sala c'è stata grande commozione. Tu sei stato protagonista in quei giorni così difficili...
"Tanti hanno pianto. Durante e dopo. Io ho smorzato con qualche scena simpatica questa grande tensione che si era creata perché comunque è un docufilm, tutto reale. Ringrazio le società di produzione che ci hanno seguito. Hanno vissuto con noi i momento più difficili e quelli più belli"
Come prosegue l'avventura di Edoardo al Watford?
"Grazie alla famiglia Pozzo che ci ha accolto, ci ha dato questa possibilità. È calcio inglese, un'esperienza unica. Vive a Londra, una metropoli importantissima, si trova bene, tra l'altro vive nello stesso palazzo di Riccardo Calafiori con cui è grande amico. Questa cosa lo ha aiutato ad ambientarsi. La Championship è un campionato importante, molto duro, di grande intensità. Lui si sta misurando e sta facendo anche molto bene. Ora è infortunato ma rientrerà subito dopo la sosta. Speriamo di continuare bene per avere l'opportunità di andare in Premier League"
bove

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