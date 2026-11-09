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Bologna, lesione di primo grado per Miranda: in dubbio per la Roma

Campionato
di Fabio D'Ascanio
Miranda
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Il Bologna nel derby emiliano contro il Parma ha ottenuto il quarto successo consecutivo. I rossoblu, con Raffaele Palladino hanno invertito il trend e trovato ottimi risultati e continuità. Nel match contro il Parma, però, Miranda si è fermato per infortunio al 26'. Il club, tramite un comunicato ufficiale, ha reso note le condizioni del laterale sinistro. Lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra e tempi di recupero di circa 3 settimane. Miranda, quindi, è in dubbio per il match contro la Roma fissato il 4 dicembre. Ecco quanto comunicato dal club:
Juan Miranda è stato sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato una lesione di primo grado al bicipite femorale della coscia sinistra; tempi di recupero di circa 3 settimane.
(bolognafc.it)
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