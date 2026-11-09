Bologna, lesione di primo grado per Miranda: in dubbio per la Roma

Gasperini vuole rinforzi: durante la sosta programmato un incontro societario a Trigoria

nov 09, 14:35

11 partite di campionato, 27 punti e il miglior attacco del torneo. L'avvio di stagione della Roma è stato senza dubbio entusiasmante. La squadra guidata da Gasperini è ancora imbattuta in Serie A e i...