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Instagram, Castro dal ritiro dell'Argentina: "Molto felice di far parte di nuovo" (FOTO)

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di Fabio D'Ascanio
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Sono tre gli argentini della Roma convocati dall'Argentina del Ct Scaloni per la sosta delle nazionali di novembre. Santiago Castro, Matias Soulé e Leonardo Balerdi: per tutti si tratta di una conferma, dopo la chiamata arrivata a settembre. Santiago Castro, con un post pubblicato sul proprio profilo Instagram, ha espresso la sua gioia per poter vestire la maglia dell'Albiceleste: "Molto felice di far parte di nuovo" ha scritto il numero 9 giallorosso. Tra i diversi scatti pubblicati anche uno insieme a Mati Soulé.

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