Giudice Sportivo, tegola Parma verso la Roma: squalificato Ndiaye. Giallorossi senza sanzioni

Giudice Sportivo, tegola Parma verso la Roma: squalificato Ndiaye. Giallorossi senza sanzioniCampionato
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Instagram, Castro dal ritiro dell'Argentina: "Molto felice di far parte di nuovo" (FOTO)
Sono tre gli argentini della Roma convocati dall'Argentina del Ct Scaloni per la sosta delle nazionali di novembre. Santiago Castro, Matias Soulé e Leonardo Balerdi: per tutti si tratta di una conferm...
Gandler: "Stiamo pianificando il centenario da due anni. Roma è particolare, i tifosi sono speciali"
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Calciomercato Roma, dalla Germania: Leweling può lasciare lo Stoccarda a gennaio. Il club tedesco abbassa la richiesta. Ecco quanto offrirono i giallorossi in estate
Era stato, di fatto, l'ultimo nome trattato dalla Roma nella sessione estiva di calciomercato. L'affare Leweling, poi, non si concretizzò proprio nelle ultime ore a disposizione. Il giocatore non era...