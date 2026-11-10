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Giudice Sportivo, tegola Parma verso la Roma: squalificato Ndiaye. Giallorossi senza sanzioni

Campionato
di Francesca Altobelli
giudice sportivo
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Sono state rese note le decisioni del Giudice Sportivo in merito all'undicesima giornata di andata del campionato di Serie A.
Nessun grattacapo disciplinare per la Roma: il giudice ha infatti deliberato di non adottare provvedimenti sanzionatori nonostante l'utilizzo di materiale pirotecnico nel settore da parte dei tifosi, ricorrendo le esimenti previste dall'articolo 29 del Codice di Giustizia Sportiva.
Tegola, invece, per il Parma, prossimo avversario della Roma nel match in programma il 21 novembre: gli emiliani dovranno infatti fare a meno di un pezzo della propria retroguardia perchè Abdoulaye Niakhate Ndiaye è stato squalificato per una giornata effettiva di gara «per avere commesso un intervento falloso su un avversario in possesso di una chiara occasione da rete».
giudice sportivo

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